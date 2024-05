EEUU: Pasajeros afro-estadounidenses demandan a American Airlines, alegando que fueron retirados de un vuelo por una denuncia de falso olor corporal

29 de mayo de 2024.-Una demanda presentada el miércoles en nombre de tres hombres afro-estaounidenses alega “discriminación racial flagrante y atroz” por parte de American Airlines cuando fueron retirados de un vuelo, informo la Edición de CNN.



La demanda alega que los demandantes –Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph y Xavier Veal– y otros cinco pasajeros afro-estaounidenses fueron expulsados ​​del vuelo 832 de American de Phoenix a JFK en la ciudad de Nueva York el 5 de enero de 2024, “sin ninguna razón válida, basada en únicamente por su raza”, según la denuncia.



Un representante de American Airlines se acercó a cada uno de los hombres antes del despegue, según la denuncia, y les ordenó que abandonaran el avión. Los pasajeros obedecieron.



“(Una vez que llegaron al puente de mando, vieron que varios otros hombres afro-estaounidenses también estaban siendo sacados del avión. De hecho, a los demandantes les pareció que American había ordenado que todos los pasajeros varones negros del vuelo 832 abandonaran el avión”, se lee en la denuncia.



Los representantes estadounidenses dijeron a los hombres que una queja sobre el olor corporal había motivado su expulsión, según la demanda. A ninguno de los demandantes se les dijo que personalmente tuvieran olor corporal, "y de hecho, ninguno de los demandantes tenía un olor corporal ofensivo", dice.



Al menos un representante estadounidense estuvo de acuerdo con los demandantes cuando sugirieron que habían sido seleccionados porque eran negros, alega la demanda.



Las imágenes tomadas con teléfonos celulares por algunos de los hombres y compartidas por el Public Citizen Litigation Group que representa a los demandantes muestran una escena caótica mientras cuestionan las acciones de la aerolínea y registran a un hombre diciendo: “Entonces esto es discriminación”.



“Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo”, dice una mujer con una placa que parece ser empleada de una aerolínea.



“Somos los únicos a los que nos bajan del avión”, dice un hombre, observando al grupo. "Mírenos."



En otro video, un hombre comenta: “Esto es una locura. Acaban de sacar del avión a ocho personas negras”.



Los demandantes no se conocían antes del vuelo y no estaban sentados juntos, según la denuncia.



En la puerta de embarque, les dijeron a los hombres que un asistente de vuelo blanco había presentado la denuncia por olor corporal, dice la demanda.



Finalmente, a los hombres se les permitió regresar aproximadamente una hora después de que la aerolínea determinara que no había vuelos disponibles esa noche.



“Luego, los demandantes tuvieron que volver a abordar el avión y soportar las miradas de los pasajeros, en su mayoría blancos, que los consideraban la causa del retraso sustancial. Sufrieron durante todo el vuelo de regreso a casa, y todo el incidente fue traumático, perturbador, aterrador, humillante y degradante”, se lee en la denuncia.



"Nos tomamos muy en serio todas las denuncias de discriminación y queremos que nuestros clientes tengan una experiencia positiva cuando elijan volar con nosotros", dijo American Airlines en un comunicado.



"Nuestros equipos están investigando el asunto actualmente, ya que las afirmaciones no reflejan nuestros valores fundamentales ni nuestro propósito de cuidar a las personas".



Los demandantes buscan “compensación declaratoria, una compensación justa por su dolor y sufrimiento, una indemnización por daños punitivos suficiente para disuadir a American de discriminar a los pasajeros negros en el futuro”, así como honorarios de abogados.



La denuncia también se refiere a lo que llama “el patrón estadounidense de discriminación contra los pasajeros afro-estaounidenses”, lo que provocó una advertencia de la NAACP en 2017 relacionada con la aerolínea. Esa advertencia fue levantada nueve meses después, después de que la aerolínea lograra avances para abordar las preocupaciones de la organización.



La demanda alega que el trato que recibieron los demandantes fue parte de ese patrón.