La economía rusa está tan impulsada por la guerra en Ucrania que no puede darse el lujo de ganar o perder

La economía rusa no puede darse el lujo de ganar o perder la guerra en Ucrania, dice un economista.



Esto se debe a que Rusia no puede afrontar el costo de reconstruir y asegurar Ucrania.



El costo de reparar su propia nación ya es "enorme", dice Renaud Foucart.



28 de mayo de 2024-La economía de Rusia está completamente dominada por su guerra en Ucrania, hasta tal punto que Moscú no puede darse el lujo de ganar o perder la guerra, según un economista europeo, informó Yahoo Finanzas.



Renaud Foucart, profesor de economía de la Universidad de Lancaster, señaló la terrible situación económica que enfrenta Rusia mientras la guerra en Ucrania concluye su segundo año.



El PIB de Rusia creció un 5,5% interanual durante el tercer trimestre de 2023, según datos del gobierno ruso. Pero la mayor parte de ese crecimiento está siendo impulsado por el monstruoso gasto militar del país, dijo Foucart, con planes para que el Kremlin gaste un récord de 36,6 billones de rublos, o 386 mil millones de dólares, en defensa este año.



"Los salarios militares, las municiones, los tanques, los aviones y las compensaciones por los soldados muertos y heridos contribuyen a las cifras del PIB. En pocas palabras, la guerra contra Ucrania es ahora el principal motor del crecimiento económico de Rusia", dijo Foucart en un artículo de opinión para La conversación de esta semana.



Otras áreas de la economía rusa están sufriendo a medida que la guerra se prolonga. Moscú sufre una grave escasez de mano de obra, gracias a los jóvenes profesionales que huyen del país o se ven arrastrados al conflicto. Según una estimación, al país le faltan ahora alrededor de 5 millones de trabajadores, lo que está provocando que los salarios se disparen.



La inflación es alta, del 7,4%, casi el doble del objetivo del 4% de su banco central. Mientras tanto, la inversión directa en el país se ha desplomado, cayendo alrededor de 8.700 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2023, según datos del banco central de Rusia.



Todo eso coloca al Kremlin en una posición difícil, sin importar el resultado de la guerra en Ucrania. Incluso si Rusia gana, la nación no puede darse el lujo de reconstruir y asegurar Ucrania, debido a los costos financieros así como al impacto de permanecer aislado del resto del mercado global.



Las naciones occidentales han evitado el comercio con Rusia desde que ésta invadió Ucrania en 2022, lo que, según los economistas, podría afectar gravemente el crecimiento económico de Rusia a largo plazo.



Mientras permanezca aislada, la "mejor esperanza" de Rusia es volverse "completamente dependiente" de China, uno de los pocos aliados estratégicos que le quedan, dijo Foucart.



Mientras tanto, los costos de reconstruir su propia nación ya son "enormes", añadió, señalando problemas como infraestructura rota y malestar social en Rusia.