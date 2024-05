EEUU: Familias de los marines muertos en el accidente del helicoptero Osprey en 2022 presentan demanda de muerte por negligencia

La demanda nombra a Boeing, Rolls Royce y Bell, las empresas que fabrican el Osprey.



GLAMIS, California 27 de mayo de 2024– Las familias de cinco marines que murieron en un accidente de Osprey en junio de 2022 en el sur de California presentaron una demanda federal por muerte por negligencia, culpando a las empresas que fabrican el avión por la tragedia, informó el noticiero de abc7ny.com.



La demanda, presentada esta semana, nombra a Boeing, Rolls Royce y Bell Textron, cada uno de los cuales está involucrado en la producción del V-22 Osprey de "trotor basculante", capaz de despegar verticalmente como un helicóptero y volar como un avión, cambiando el ángulo de sus hélices.



Los cinco marines a bordo del Osprey murieron después de que un problema en el embrague provocara una falla en el motor derecho durante un vuelo de entrenamiento, lo que hizo que el avión perdiera el control sobre Glamis, California, según un informe militar sobre su investigación del desastre.



La investigación encontró que el percance se debió a una falla mecánica "inevitable" y no a ningún error por parte de los pilotos, la tripulación o el personal de mantenimiento.



Los marines asesinados fueron:



-Capitán. John J. Sax, 33 años, de Placer, California-Capt. Nicholas P. Losapio, 31 años, de Rockingham, New Hampshire-Cpl. Nathan E. Carlson, 21 años, de Winnebago, Illinois-Cpl. Seth D. Rasmuson, 21 años, de Johnson, Wyoming-Lance Cpl. Evan A. Strickland, 19 años, de Valencia, Nuevo México



"John me enseñó a ser valiente, tanto en su vida como en su muerte. Lo que les pasó a él, Nick, Nathan, Seth y Evan el 8 de junio de 2022 nunca debería haber sucedido", dijo un comunicado de Amber Sax, esposa de Capitán John Sax. "Nuestros miembros militares merecen equipos y aviones libres de fallas, especialmente fallas que puedan causar la pérdida de vidas".



Cuatro familias de los cinco marines fallecidos están representadas por el bufete de abogados Winser Baum.



"La demanda, presentada en nombre de las familias de Sax, Carlson, Rasmuson y Strickland, acusa a las empresas de negligencia, tergiversación negligente y tergiversación fraudulenta por no hacer 'declaraciones veraces al gobierno y a los miembros del servicio sobre el diseño, operación y seguridad del avión V-22 Osprey'", dijo un comunicado de prensa del jueves del bufete de abogados.



La catástrofe de 2022 fue sólo uno de varios accidentes mortales de Osprey en los últimos años. En agosto de 2023, tres marines murieron cuando su avión Osprey cayó durante un ejercicio de entrenamiento frente a la costa norte de Australia. Ese noviembre en Japón, ocho aviadores murieron en otro accidente.