EEUU: Asesinan a tiros al actor de "Hospital General" Johnny Wactor para robarle el convertidor catalítico del carro

26 de mayo de 2024.-El actor de "Hospital General" Johnny Wactor fue asesinado a tiros la madrugada del sábado cuando se encontró con tres hombres que intentaban robar el convertidor catalítico de su coche, según una fuente policial con conocimiento del caso, informó Yahoo.com noticias..



El incidente ocurrió alrededor de las 3:25 a.m. cuando el dueño de un vehículo se encontró con tres personas cerca de Pico Boulevard y Hope Street que intentaban robar la pieza del auto, dijo el oficial Jader Chaves, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles. El hombre recibió un disparo de uno de los ladrones antes de que los tres huyeran en otro vehículo, dijo Chaves. El oficial no identificó a la víctima del tiroteo, pero dijo que fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto.



Una fuente confirmó el domingo a The Times que la víctima era Wactor, quien interpretó a Brando Corbin en “General Hospital” de 2020 a 2022. También tuvo papeles en otros programas, incluidos “Westworld”, “Criminal Minds” y “Station 19”. "



La fuente dijo que Wactor descubrió a los hombres, que estaban enmascarados, afuera de su auto y los confrontó. Fue entonces cuando le dispararon.



Wactor, de 37 años, dejó "General Hospital" en 2022 cuando su popular personaje fue eliminado del programa. En ese momento, le dijo a Soap Opera Digest que disfrutaba de la gran y leal base de seguidores del programa.



"Todo era nuevo para mí y fue una bendición", dijo. "Fue divertido ir a trabajar y luego emocionarse al ver a la gente reaccionar ante las historias en las que aparecías. Que realmente les importara fue realmente genial".



El convertidor catalítico, un dispositivo de control de emisiones de escape que normalmente se encuentra en el tren de aterrizaje de un vehículo, contiene metales preciosos como rodio, paladio y platino. Los ladrones pueden ganar cientos de dólares vendiéndolos a proveedores de autopartes o depósitos de chatarra, donde pueden fundirlos y extraer los valiosos metales.