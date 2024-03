(VIDEO) Métanle el ojo a la basura o nos va a comer a todos

Domingo, 03 de marzo de 2024.- Cuando usted transita por La India de El Paraíso, usted está en un cruce de caminos que convergen desde diferentes puntos de la ciudad de Caracas, por una parte es donde llega la avenida Páez del Paraíso (Avenida José Antonio Páez), que parte desde la sede central de la Guardia Nacional Bolivariana, que se transforma en La India en la avenida Teherán, atraviesa Montalbán y llega hasta la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAB.Otra vía importante que llega a La India es la Cota 905, que viene desde El Cementerio.A estas le añadimos la avenida La Paz, amplia, tradicional y majestuosa que parte desde el puente de Los Leones.Y finalmente el acceso a La Vega, con dos vías, una de entrada y otra de salida.Hoy nos concentraremos en la vía de entrada a La Vega , conocida como El Bulevar de La Vega, en su lado izquierdo subiendo.Justo a unos pocos metros de su inicio, casi frente a un colegio donde se propone en un cartel que debemos cuidar el ambiente, cuidemos el ambienta reza el cartel y prácticamente, cruzando la calle y frente a un mural con el Escudo Nacional (uno de los símbolos de La Patria) está el foco de basura, justo sobre la acera, que hoy estamos denunciando.Hay una severa contradicción entre lo anunciado en el cartel del colegio y la realidad circundante, no podemos dejar de preguntarnos: ¿qué tipo de explicación le darán los profesores, las profesoras al alumnado sobre el problema de la basura?Contaminando todo, poniendo en riesgo la salud de todos.El manejo adecuado de los desechos sólidos previene de enfermedades y epidemias.Y no podemos dejar de preguntarnos: ¿será que somos un pueblo cochino acostumbrado a convivir con la basura, con total indiferencia, sin que nos afecte?¿Será que lo vemos como algo normal y que estamos convencidos que es así y que no se puede hacer nada al respecto?La fórmula sigue siendo la misma y contiene dos variables fundamentales: limpiar y no ensuciar.Y recuerden:Métanle el ojo a la basura o nos va a comer a todos.