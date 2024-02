Fetraelec envía sus condolencias por el fallecimiento de Stalin Pérez Borges

29 de febrero de 2024.- La Junta Directiva del Sindicato Profesional de Electricistas y Conexos del Estado Carabobo (SIPRECEC) y el Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela FETRAELEC lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro hermano de clases y de luchas Stalin Pérez Borges quien en vida fuese un Dirigente Sindical Nacional del Movimiento "LUCHAS", y dedicó su vida a las luchas de la Clase Obrera, la Organización de los Sindicatos y la Emancipación de los Trabajadores en el País y fuese el compañero de vida de nuestra querida y apreciada Marilú Coello quien fue trabajadora de muchos años de nuestra Gloriosa Organización Sindical.



Stalin fue un hermano de clases que se consagró al servicio de los trabajadores y de sus ideales, un hombre íntegro que defendía sus pensamientos, sus posiciones y sus ideas.



Se nos marcha un gran hombre, un gran dirigente que deja una huella imborrable en nuestras corazones y en los corazones de muchos Trabajadores y líderes sindicales.

Nuestras mas sinceras palabras de condolencias y aliento a sus familiares, migos y fortaleza para ellos.



"Stalin no es un Adiós, es un hasta luego".



"Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos"...



A los 28 días del más de Febrero del año 2024.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 470 veces.