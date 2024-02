Innumerables mensajes de condolencias y solidaridad por el fallecimiento del dirigente Stalin Pérez Borges

29 de febrero de 2024.- Muchos mensajes han llegado a esta redacción por el fallecimiento del dirigente obrero Stalin Pérez Borges, hecho acaecido en la ciudad de Buenos Aires esta 28 de febrero.



Batallón 17

Desde el movimiento político sindical "BATALLÓN -17 en nombre de todos sus integrantes nuestro más doloroso y sentido pésame para los familiares y amigos del camarada Stalin Pérez Borges ! Quién fue un gran amigo y colaborador de nuestro movimiento ! Quién en momentos difíciles nos orientó en diferente oportunidades un líder del pueblo PAZ a sus restos que descanse en la gloria de nuestro DIOS como nuevo ciudadano del cielo

Amigos de lucha

Hasta siempre, Compañero Stalin: Un adiós con el corazón en la mano

Con profunda tristeza y un nudo en la garganta, nos despedimos de nuestro querido Compañero de lucha Stalin Pérez Borges, un hombre que dedicó su vida a la lucha por la justicia social, la igualdad y la construcción de un futuro mejor para Venezuela.

Stalin no solo fue un dirigente político excepcional, sino también un amigo leal, un compañero incansable y un mentor inspirador. Su legado de compromiso, entrega y pasión por la transformación social vivirá por siempre en los corazones de quienes lo conocieron y lucharon junto a él.

Un luchador incansable: Desde su juventud, Stalin se embarcó en el camino de la lucha política, defendiendo con valentía los derechos de los trabajadores, los sectores populares y los más vulnerables. Su liderazgo en el movimiento obrero venezolano marcó un hito en la historia de las luchas sociales del país.

Un visionario: Su visión de un futuro socialista, donde la justicia y la igualdad fueran los pilares fundamentales de la sociedad, lo llevó a fundar la Liga Socialista Chavista "LUCHAS", organización que se convirtió en un bastión de la resistencia y la esperanza durante los momentos más difíciles de la revolución bolivariana.

Un maestro de la palabra: Su verbo encendido y su capacidad para conectar con el pueblo lo convirtieron en un orador excepcional. Sus discursos, llenos de pasión y convicción, despertaban la conciencia de las masas y las motivaban a seguir luchando por sus sueños.

Un ser humano excepcional: Más allá de su faceta política, Stalin era un hombre sencillo, humilde y profundamente humano. Su bondad, su sentido del humor y su capacidad para escuchar y comprender a los demás lo convirtieron en un ser querido y admirado por todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo.

Un legado imborrable: Hoy, mientras lloramos su partida, nos aferramos a su legado y a su ejemplo de lucha incansable. Su espíritu combativo seguirá presente en cada batalla por la justicia social, en cada trinchera donde se defienda la dignidad del pueblo venezolano.

Hasta siempre, Compañero Stalin. Tu nombre estará por siempre grabado en la memoria de quienes luchan por un mundo mejor.

¡Que la tierra te sea leve!

Cristian Pereira

Por siempre amigo incansable, tus amigos hoy te lloramos, pero tu genio y tu humor, agradecemos haber tenido el honor de conocerte y haber aprendido mucho de tí. Vida eterna para Stalin Pérez Borges!

Lázaro Yánez

Vuela alto hermano. Dice el poeta que "la muerte viaja en secreto y no se sabe de mañana" Y así de pronto nos enteramos de tu partida de este plano. Siempre recordaré tu disposición a apoyar a la prensa cuando de ti requirió tu vocería sobre un sector que conocías como poco: la industria automotriz. Cuando pocos querian opinar sobre temas álgidos, tu lo hacias. Y así recorríamos la situación de las plantas ensambladoras del país con tu vocería o la de voceros recomendádos por ti. Toyota, Chrysler, Fiat, Ford, Chevrolet, Iveco, Encava. De todas teníamos información de su situación laboral y productiva. Gracias Stalyn fuiste un amigo y un informante de la Futaac siempre. Los últimos años estuvimos aislados por puntos de vista diferentes pero valoré de ti tu coherencia que mantenias desde la diáspora a través del periodismo de opinión. Carabobo y el periodismo ligado a la fuente económica te extrañará.

Victor García

A Stalin lo conocí personalmente en el año 1988 en la empresa Mantex empresa textil en Valencia,estado Carabobo miembro de la Directiva del sindicato es decir siempre fue un líder obrero, asesor de muchas organizaciones sindicales en el país,Fundador de la Unión Nacional de Trabajadores(UNT)y por supuesto miembro de la Federación de trabajadores textiletos de los s Estados Carabobo y Aragua,en lo político fue fundador del PST,Partido Socialista de Trabajadores, tambié miembro del periódico la Chispa,Stalin contaba con una vasta experiencia por su constancia y perseverancia adquiriendo los conocimientos nesarios para ponérselo al servicio de la clase obrera y lo demostró con el tiempo.Stalin serás siempre recordado por los verdaderos dirigente comprometidos con los trabajadores y el país.Dios te tenga en su santa gloria,un gran abrazo adónde estés,tus ideas estarán con nosotros hasta al final.

Jesús Rosal

Stalin siempre estará con nosotros en nuestras mentes dejó sembrado un legado en el seno político sindical en nuestro país, en lo personal mucho que agracerle cuando organizamos a los trabajadores en Mantex de Venezuela eran tiempos muy difíciles para esos tiempos un hombre demasiado humilde. Descansa en paz hermano ya usted cumplió con su patria, su gran hermano Jesús Rosal como Usted cariñosa mente me llamaba María Paleta

Constructores de sueños

Victor, no te ubico por el nombre, pero vamos por la misma línea, conocí a Stalin unos años antes, inclusive mucho antes de yo venirme a Guayana, en la ruptura de los partidos de izquierda nació el Partido Socialista de los Trabajadores dónde se aglutina los pensamientos de la corriente trotskista vinculado al Mas de Argentina. En esa época conocí Stalin. Mantex era el centro operaciones del partido, allí hacíamos los encuentros, reuniones, seminarios, publicaciones, cada vez que venía a Guayana se emocionaba y nos acompañaba al portón 3 de SIDOR a vender la Chispa, e el 92 después de la intentona de Chávez, cuando desaparece el partido, yo me fuí a las filas de la CHS con el viejo Carlos Lanz, pero aún así seguimos en contacto, en la salida del Comandante Chávez de la cárcel y visualizando su candidatura todas la corriente de izquierda nos volvimos a encontrar para debatir el apoyo a esta candidatura, ante el escepticismo hacia el Comandante Chávez por su formación militar, surgieron algunas contradicciones en las filas de la izquierda, el compañero Stalin jugó un papel importante, algunos nos registramos como militantes de MVR, no sé si él llegó a hacerlo, pero si estuvo en la campaña por la candidatura del Comandante. Honor y Gloria para tres bastiones fundadores de la IV República y lo que nunca nos imaginamos ver, el nacimiento de la Revolución Bolivariana. ¡¡Viva Chávez carajo, viva Carlos Lanz, viva Stalin Pérez Borges!! ¡hasta la Victoria siempre!

Félix Zambramo

Chavismo Sur

Chavismo Sur se une a las manifestaciones de pesar por el fallecimiento de STALIN PÉREZ BORGES, líder sindical histórico de la República Bolivariana de Venezuela.

Hacemos llegar a su compañera Esmely Marilú Coello Coello, demás familiares y camaradas, nuestro sentimiento de solidaridad.

El Fallecimiento de Stalin ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, solicitamos apoyo a la campaña de solidaridad para cubrir gastos del sepelio.

Se pueden efectuar aportes por WesterUnion, a nombre de su compañera:

Esmely Marilú Coello Coello, DNI 96.142.655. Buenos Aires Capital. Argentina.

También en la siguiente cuenta:

MANUEL GARI RAMOS

ES35 3058 2339 1828 4574

IBAN ES35 3058 2339 1828 1022 4574

BIC CCRIES2AXXX

CONCEPTO: SOLIDARIDAD

Se les agradece su fraterna generosidad y que tengan a bien reportar y enviar copia del comprobante de su contribución, para el control de esta campaña solidaria, a la dirección de correo: apoyostalinperez@gmail.com que es la misma que se ha sostenido durante su hospitalización.

El Topo Obrero

Desde la Corriente Socialista REVOLUCIONARIA, CSR-EL TOPO OBRERO, hacemos llegar nuestro sentido pesame, a familiares y compañeros políticos-, por la partida del dirigente sindical y politico Stalin Pérez. Desde nuestros inicios como organización nos encontramos en el camino con el compañero Stalin. Con él, estuvimos acompañando las luchas de los textileros en Aragua y Carabobo, La formación de "La Chispa" como movimiento clasista unificador, la creación de la Central Unión Nacional de Trabajadores, la corriente CCURA y diversas acciones reivindicativas. Desde el campo del trotkismo nacional e intenacional fuimos participes del nacimiento de organizaciones políticas, que aun dentro de las diferencias, marcamos el acento en el respeto mutuo y la disposición a unificar el accionar en la Calle por las reivindicaciones obreras y populares, y por la conquista del socialismo. ¡Hasta la victoria siempre!