Partido Socialismo y Libertad: "Fedecámaras pretende eliminar las prestaciones sociales"

Caracas, 9 de febrero de 2024.- El Partido Socialismo y Libertad (PSL) afirma que Fedecámaras pretende eliminar las prestaciones sociales. Dicen que basándose en la política del gobierno de Nicolãs Maduro que ha dejado a la clase obrera venezolana sin el valor del salario mínimo y de hecho ha eliminado todos los beneficios laborales, la Cámara de Empresarios se atreve a hacer estas "propuestas".

A continuación, aporrea.org reproduce el texto completo publicado en la página laclase.info

Fedecámaras pretende eliminar las prestaciones sociales

Recientemente el presidente de Fedecámaras, Adán Celis, dio unas declaraciones al periodista Román Lozinski en las que dejó en claro que la política de los empresarios es acabar con las prestaciones sociales.

Celis aplaudió el miserable aumento del bono de guerra, recientemente otorgado por el gobierno. Esto es lógico, mientras más bajos sean los aumentos que decrete el gobierno, mejor para los empresarios privados, que tomarán esos incrementos como referencia para el salario en sus empresas.

El presidente de Fedecámaras dijo que el sector privado paga como ingreso mínimo promedio unos $160, y reconoció que era una cantidad baja. Algunos dirigentes sindicales ligados a los partidos de la oposición burguesa, que limitan su crítica al gobierno y no dicen ni una palabra de los patronos privados, quieren hacer creer que en el sector privado se pagaría mucho más, lo cual no es cierto.

Esta cantidad que el mismo Celis reconoce es baja, solo es un promedio, no todas las trabajadoras y trabajadores de empresas privadas ganan eso, muchos devengan menos de 100 dólares. Por otra parte, esa cantidad se otorga en calidad de bonos mientras se mantiene el salario mínimo oficial, no afectando los pasivos laborales.

Pero lo más significativo de sus declaraciones fue cuando hizo referencia a las prestaciones sociales. Celis dijo, refiriéndose al reciente aumento del bono de guerra: "El aumento lo hicieron a través de bonos, pero por qué se hace a través de bonos, porque la estructura en la que está basado la forma de remunerar a los venezolanos ya no sirve, esa estructura donde la gente recibía un ingreso pero después había unas prestaciones y eso iba a unos pasivos que no lo veía el trabajador pero tampoco lo veía la empresa y la empresa lo tenía que gastar, ese sistema ya no opera, porque la inflación se lo come", y agregó: "hay que hacer un sistema nuevo donde el ingreso del venezolano no se base en un ingreso el cual genere pasivos a las empresas, que es una carga, un sistema que no tenga incidencia en los pasivos". Más claro no canta un gallo.

Esto lo vienen planteando los empresarios desde hace algún tiempo. Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras, recientemente dijo que había que aumentar el ingreso de los trabajadores pero sin incidencia en los pasivos, para ello propuso una "vacatio legis", es decir, una suspensión de la Ley del Trabajo por dos años.

Para este operativo cuentan con los buenos oficios de la burocracia sindical de la Cbst, arrodillada a los designios gubernamentales, y el rol desmovilizador de la CTV y ASI, que se limitan a las negociaciones de trastienda en el Diálogo Social, y que son incapaces de convocar asambleas de trabajadores y discutir acciones de movilización contra los planes del gobierno y los patronos.

Los empresarios privados, aprovechando la crisis económica y la política del gobierno de bonificar el salario, quieren quitarle a las trabajadoras y trabajadores las prestaciones sociales. Que el salario se convierta en un bono sin ninguna repercusión en las vacaciones, aguinaldos y prestaciones sociales. Sencillamente porque para ellos, que se hacen ricos con la plusvalía que nos extraen, los pasivos laborales son una carga.