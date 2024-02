Armenia antiguo aliado de Rusia suspendió su participación en Alianza Internacional liderada por Vladimir Putin

Después de calificarlo de ineficaz.

26 de febrero de 2024.-Armenia, formalmente un aliado clave de Rusia, suspendió su participación en una alianza internacional liderada por Rusia, según su primer ministro, Nikol Pashinyan informó Ejecutivo de negocios.com (businessinsider.com)



La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva es considerada el equivalente ruso de la OTAN, y el presidente ruso Vladimir Putin esperaba que pudiera rivalizar con la alianza militar occidental.



Pero han surgido divisiones en el grupo desde que Rusia invadió Ucrania, y Armenia ha cuestionado repetidamente su utilidad.



Pashinyan habló con France24 la semana pasada sobre la OTSC y dijo: "El Tratado de Seguridad Colectiva no ha cumplido sus objetivos en lo que respecta a Armenia, particularmente en 2021 y 2022. Y no podíamos permitir que eso sucediera sin darnos cuenta".



"En términos prácticos, ahora hemos congelado nuestra participación en este tratado. En cuanto a lo que viene a continuación, tendremos que ver", dijo, según Reuters.



El Kremlin dijo el viernes que no había recibido confirmación oficial de que Armenia abandonaría la alianza, pero que estaba buscando una aclaración, informó The Moscow Times.



Pashinyan ha expresado frecuentemente su frustración con Rusia y la OTSC en los últimos años, acusando a la alianza de ser ineficaz y describiendo a Armenia como si ya no fuera un aliado de Rusia.



Aun así, este último acontecimiento es significativo: los países tienen vínculos de larga data y Armenia alguna vez fue parte de la Unión Soviética.



La medida también se produce en un momento en que Rusia está aún más aislada de gran parte del mundo tras su invasión a gran escala de Ucrania y busca apoyo en sus antiguos aliados.



Las tensiones se hicieron visibles en 2022, cuando Armenia pidió ayuda a la OTSC durante los enfrentamientos fronterizos con el vecino Azerbaiyán. Rusia no envió tropas, lo que enfureció a los dirigentes del país.