AN exhorta a empresas cumplir compromisos en materia laboral

Subcomisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional

24 de febrero de 2024.- La Subcomisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional (AN), exhorta a las empresas cumplir las decisiones y exigencias emanadas de los órganos administrativos del Estado, para saldar los compromisos suscritos en las mesas de trabajo instaladas por la instancia parlamentaria, para solucionar conflictos en materia laboral.



Así lo informo la presidenta de la subcomisión, diputada Luz Coromoto Chacón, durante la reunión ordinaria de este viernes, donde acudieron los representantes patronales y laborales de Ivento y Metro de Valencia.



En el caso de las providencias de reenganche, prestaciones sociales y nulidad de procedimientos, la parlamentaria explicó que estas entidades no atienden a los llamados de las autoridades administrativas que son dependientes del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (Mpppst).



Señaló que las empresas Transporte Cata y Alimentos La Lucha se encuentran en desacato a las órdenes de reenganche emanadas por la Inspectoría del Trabajo, y que se les solicitó establecer las fechas para ejecutar la reincorporación laboral.



Respecto al Metro de Valencia se ha desarrollado una mesa de trabajo para acordar la metodología de ingreso de los trabajadores que recibieron la providencia administrativa; y con el caso de Ivento, antes Iveco, concesionaria de vehículos de carga, se espera respuesta del pago de prestaciones sociales, agregó Chacón.



Indicó que en las mesas de trabajo creadas desde la Subcomisión de Asuntos Laborales mediante el Diálogo Social implementado por la presidencia de la AN, en articulación con el Mpppst y las instancias que han participado, se ha dado respuesta a trabajadores.



Finalmente, comunicó que está previsto en el cronograma de atención a trabajadores otorgar derechos de palabra a afectados de algunas contratistas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de Proagro, Cadenas de Supermercados, además de casos de violencia laboral en empresas privadas.