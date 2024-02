Oligarcas rusos vinculados a Hunter Biden (hijo de Joe ) se salvan de la última lista de sanciones de 500 nombres

WASHINGTON 23 de febrero de 2024– Dos amigos multimillonarios rusos de Hunter Biden se salvaron nuevamente de ser afectados por sanciones financieras cuando el presidente Biden anunció el viernes su última ronda de sanciones contra numerosas personas relacionadas con Vladimir Putin, informó el Correo de Nueva York en una nota de prensa.



Aunque unos 500 oligarcas rusos, empresas y evasores de sanciones de terceros países se vieron afectados, la promotora inmobiliaria Yelena Baturina y Vladimir Yevtushenkov volvieron a librarse de terminar en la lista.



La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del Post y no ha ofrecido explicaciones en el pasado mientras la pareja esquivaba rondas anteriores de sanciones.



Las omisiones han atraído la atención de los republicanos de la Cámara de Representantes que encabezan una investigación de juicio político sobre los vínculos del presidente con los negocios de sus familiares en el extranjero.



Baturina, viuda del difunto alcalde de Moscú Yuri Luzhkov, construyó su fortuna de 1.300 millones de dólares a través de bienes raíces e inversiones y cenó con Hunter Biden y el entonces vicepresidente Joe Biden al menos una vez en el Café Milano de DC.



Por razones que aún no están claras, transfirió 3,5 millones de dólares en febrero de 2014 a una empresa controlada por Hunter y su socio Devon Archer.



Archer le dijo al Congreso en julio que no estaba seguro del motivo de la transferencia, pero los registros bancarios muestran que más de 2,75 millones de dólares fueron transferidos a otra entidad corporativa, que Archer dijo que él y Hunter Biden eran de propiedad conjunta.



Archer testificó que Baturina invirtió por separado casi 120 millones de dólares en su empresa Rosemont Realty, con la que Hunter Biden también estuvo brevemente asociado.



Baturina asistió a una cena con el entonces vicepresidente Biden y los asociados kazajos de Hunter en la primavera de 2014 en el Café Milano, dijo Archer al Congreso.