EEUU: Muerte de Nex Benedict, adolescente no binario, después de una pelea en la escuela, hace que los defensores LGBTQ+ busquen respuestas

El género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad,1​ en el marco de los estudios de género, es la denominación que se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe ni como del género masculino ni como del género femenino.

21 de febrero de 2024.-Un estudiante de 16 años murió tras una pelea en una escuela secundaria de Oklahoma y, mientras continúa la investigación sobre la causa de la muerte, los defensores señalan un clima intensificado y hostil contra la comunidad LGBTQ+, informó CNN.



Nex Benedict, cuya familia dice identificarse como no binario, murió el 8 de febrero, un día después de que le dijeran a su familia que él y un estudiante transgénero estaban involucrados en una pelea con otras personas en la escuela secundaria Owasso. La policía de Owasso está investigando.



Sue Benedict, tutora y abuela biológica de Nex, dijo a The Independent que Nex fue brutalmente golpeada durante la pelea con tres niñas mayores en un baño de la escuela y se golpeó la cabeza contra el suelo. Benedict dijo que Nex había experimentado acoso en la escuela, pero agregó: "No sabía qué tan mal se había puesto".



"Le dije: 'Tienes que ser fuerte y mirar para otro lado, porque esta gente no sabe quién eres'", dijo Benedict a The Independent.



La policía de Owasso confirmó en un comunicado que el estudiante fue “llevado de urgencia al hospital” el día después del incidente y declarado muerto.



El departamento de policía le dijo a CNN que su investigación está en marcha y que no divulgarán más información sobre el caso hasta que la oficina del médico forense haya determinado la causa de la muerte. CNN confirmó que el informe del médico forense aún no está completo.



"No se sabe en este momento si este último incidente médico está relacionado con el incidente anterior o no", dijo la policía de Owasso, refiriéndose al altercado en la escuela. El departamento también dijo: “No se hizo ningún informe de la pelea a la policía de Owasso antes de la notificación en el hospital”.



Nex estaba en décimo grado y usaba pronombres ellos/ellos, según su familia. "Nex no se veía a sí mismo como hombre o mujer", dijo Benedict a The Independent. CNN se comunicó con la familia para hacer comentarios.