EEUU: Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados son niños

Podría tener efectos paralizadores en la FIV, dicen los críticos



21 de febrero de 2024.-En un fallo, el primero de su tipo, la Corte Suprema de Alabama dijo que los embriones congelados son niños y quienes los destruyen pueden ser considerados responsables de muerte por negligencia, una decisión que vuelve a poner en el foco nacional la cuestión de cuándo comienza la vida y cuándo comienza la vida reproductiva. Los defensores de los derechos humanos dicen que podría tener un efecto paralizador sobre los tratamientos de infertilidad y los cientos de habitantes de Alabama que los buscan cada año, informó Christina Maxouris, para CNN.com.



Y, dicen los críticos, el fallo pronto podría tener consecuencias a nivel nacional, ya que otros estados podrían intentar definir a los embriones como personas. Un grupo religioso ya está utilizando el fallo de Alabama como precedente en un caso sobre el derecho al aborto en Florida.



"Esto es parte de una marcha larga y estratégica hacia el afianzamiento de esta ideología de la personalidad fetal, que está en el centro del control de las personas embarazadas, sus decisiones y los resultados de sus partos", dijo Dana Sussman, subdirectora ejecutiva del grupo de defensa legal Pregnant Justice, dijo a CNN.



El fallo de Alabama, que se publicó el viernes, surge de dos demandas presentadas por tres grupos de padres que se sometieron a procedimientos de fertilización in vitro (FIV) para tener bebés y luego optaron por congelar los embriones restantes.



Los padres alegan que en diciembre de 2020, una paciente del hospital de Mobile donde se almacenaban los embriones congelados entró a la clínica de fertilidad a través de una “puerta no segura” y extrajo varios embriones del vivero criogénico, según el fallo de la Corte Suprema del estado. La mano del paciente resultó "quemada por congelación" debido a las temperaturas extremadamente bajas a las que se almacenaban los embriones y el paciente los dejó caer al suelo, matándolos, según el fallo.



Los padres demandaron por muerte por negligencia, pero un tribunal de primera instancia desestimó sus reclamos y encontró que los “embriones in vitro criopreservados involucrados en este caso no encajan en la definición de ‘persona’ o ‘niño'”, según el fallo.



Pero en un sorprendente cambio la semana pasada, la Corte Suprema del estado no estuvo de acuerdo, señalando que los “niños extrauterinos” – o niños no nacidos “ubicados fuera de un útero biológico en el momento en que son asesinados” – son niños, y están cubiertos por la Ley de Injusticia del estado. Muerte de una ley menor.