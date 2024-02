Israel vuelve a atacar a Rafah después de que Biden advirtiera a Netanyahu que tenga un plan "creíble" para proteger a los civiles

RAFAH, Franja de Gaza. 12 de febrero de 2024.-Una serie de ataques israelíes a primera hora del lunes golpearon Rafah, la ciudad en el extremo sur de la Franja de Gaza donde 1,4 millones de palestinos han huido para escapar de los combates en otros lugares en la guerra de cuatro meses entre Israel y Hamas, informó Associated Press en una nota de prensa.



Israel ha estado señalando que su ofensiva terrestre en Gaza pronto podría apuntar a la ciudad densamente poblada en la frontera con Egipto. El domingo, la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden había advertido al primer ministro Benjamín Netanyahu que Israel no debería llevar a cabo una operación militar contra Hamas en Rafah sin un plan “creíble y ejecutable” para proteger a los civiles.



Los ataques se produjeron alrededor del hospital de Kuwait el lunes por la mañana temprano, dijo un periodista de Associated Press en Rafah. Algunos de los heridos en los ataques fueron trasladados al hospital.



El ejército israelí dijo que había atacado “objetivos terroristas en el área de Shaboura”, que es un distrito de Rafah. El comunicado militar dijo que la serie de ataques había concluido, sin dar más detalles sobre los objetivos ni evaluar los posibles daños o víctimas.



Los funcionarios de salud palestinos no ofrecieron de inmediato ninguna información sobre las víctimas.

Los comentarios de Biden fueron su lenguaje más contundente hasta el momento sobre la posible operación. Biden, quien la semana pasada calificó la respuesta militar de Israel en Gaza como “exagerada”, también buscó medidas “urgentes y específicas” para fortalecer la ayuda humanitaria. El Canal 13 de la televisión israelí dijo que la conversación duró 45 minutos.



La discusión sobre la posibilidad de un acuerdo de alto el fuego ocupó gran parte del llamado, dijo un alto funcionario de la administración estadounidense, y después de semanas de diplomacia, ahora existe “prácticamente” un “marco” para un acuerdo que podría permitir la liberación. de los rehenes restantes retenidos por Hamás a cambio del cese de los combates.



El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones, reconoció que "aún existen lagunas", pero se negó a dar detalles. El funcionario dijo que la presión militar sobre Hamas en la ciudad sureña de Khan Younis en las últimas semanas ayudó a que el grupo estuviera más cerca de aceptar un acuerdo.



La oficina de Netanyahu se negó a comentar sobre la llamada. La estación de televisión Al-Aqsa de Hamás citó anteriormente a un funcionario anónimo de Hamás diciendo que cualquier invasión de Rafah “haría estallar” las conversaciones mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar.



Biden y Netanyahu hablaron después de que dos funcionarios egipcios y un diplomático occidental dijeran que Egipto amenazó con suspender su tratado de paz con Israel si se envían tropas a Rafah, donde Egipto teme que los combates puedan empujar a los palestinos a la península del Sinaí y forzar el cierre de la principal ruta de suministro de ayuda a Gaza. .



La amenaza de suspender los Acuerdos de Camp David, piedra angular de la estabilidad regional durante casi medio siglo, se produjo después de que Netanyahu dijera que enviar tropas a Rafah era necesario para ganar la guerra de cuatro meses contra Hamás. Afirmó que Hamás tiene allí cuatro batallones.



Más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido a Rafah para escapar de los combates en otras zonas, y están hacinados en campamentos de tiendas de campaña y refugios gestionados por la ONU. Egipto teme una afluencia masiva de refugiados palestinos a quienes tal vez nunca se les permita regresar.



Netanyahu dijo a "Fox News Sunday" que hay "mucho espacio al norte de Rafah para que vayan" después de la ofensiva de Israel en otras partes de Gaza, y dijo que Israel dirigiría a los evacuados con "volantes, teléfonos móviles y corredores seguros y otras cosas". Pero la ofensiva ha causado una destrucción generalizada, con poca capacidad para acoger a la gente.



El enfrentamiento entre Israel y Egipto, dos aliados cercanos de Estados Unidos, tomó forma cuando grupos de ayuda advirtieron que una ofensiva en Rafah empeoraría la catastrófica situación humanitaria en Gaza. Alrededor del 80% de los residentes han huido de sus hogares y la ONU dice que una cuarta parte de la población se enfrenta al hambre.



Una operación terrestre en Rafah podría cortar una de las únicas vías para la entrega de alimentos y suministros médicos. Cuarenta y cuatro camiones con ayuda entraron a Gaza el domingo, dijo Wael Abu Omar, portavoz de la Autoridad Palestina de Cruces. Alrededor de 500 ingresaban diariamente antes de la guerra.