EEUU: Donald Trump escribe en redes sociales que no planea ir a testificar en juicio en su contra el lunes

10 de diciembre de 2023.- El ex-presidente Donald Trump escribió en una publicación en las redes sociales el domingo que no testificará en su juicio por fraude civil de 250 millones de dólares en Nueva York el lunes, informó CNBC en una nota de prensa.

"No testificaré el lunes", escribió Trump en una publicación de varias partes en mayúsculas en Truth Social.

Anteriormente se esperaba que Trump regresara al estrado de los testigos esta semana para testificar en su propia defensa en el juicio por fraude iniciado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

"El presidente Trump ya testificó", dijo el domingo el abogado de Trump, Chris Kise, en un comunicado. "Realmente no hay nada más que decirle a un juez que ha impuesto una orden de silencio inconstitucional y hasta ahora parece haber ignorado el testimonio del presidente Trump y el de todos los demás involucrados en las complejas transacciones financieras en cuestión en el caso".

Trump, junto con sus dos hijos adultos y coacusados, Donald Trump Jr. y Eric Trump, negaron previamente haber actuado mal cuando fueron interrogados en el estrado de los testigos por abogados del estado. James ha acusado a Trump y a sus coacusados ​​de inflar falsamente los activos de Trump para obtener ganancias financieras.

En una publicación en Truth Social, el expresidente atacó el juicio, que amenaza su imperio empresarial, así como la capacidad de su familia para hacer negocios en Nueva York en el futuro.

"Ya he testificado de todo y no tengo nada más que decir aparte de que esto es una completa y total interferencia electoral (¡campaña de Biden!) caza de brujas que no hará más que mantener a las empresas fuera de Nueva York", dijo Trump, quien se postula para presidente. nuevamente en las elecciones de 2024, escribió en la publicación en las redes sociales.