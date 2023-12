EEUU brindará asistencia consular al estadounidense detenido por “conspiración” contra consulta del Esequibo

Savoi Jandon Wright Credito: Web

08-12-23.-El Gobierno de Estados Unidos (Estados Unidos) confirmó el miércoles 6 de diciembre que brindará asistencia consular al ciudadano Savoi Jandon Wright, quien fue arrestado en Venezuela por su presunta participación en una trama de “conspiración” contra el referendo sobre el Esequibo que se realizó el pasado domingo. Wright es uno de los ocho estadounidenses que se encuentran presos en el país caribeño.



Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a la agencia EFE que la Administración de Joe Biden está “al tanto” de los reportes sobre la detención de Wright y que su prioridad es garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el exterior. Sin embargo, no ofreció más detalles sobre el caso.



Wright fue detenido el 24 de octubre, según denunció su familia. Su arresto se produjo poco después de que Biden aliviara algunas de las sanciones petroleras sobre Venezuela, como parte de un acuerdo firmado el 17 de octubre en Barbados entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para celebrar elecciones presidenciales el año entrante.



Acusaciones del fiscal



El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó a Wright con una supuesta red de financiamiento a través de criptomonedas a varios dirigentes de los partidos Voluntad Popular, Vente Venezuela y la ONG Súmate, a quienes acusó de estar de lado de Guyana en el diferendo sobre el Esequibo.



Saab mostró un “hampograma” en el que aparece el nombre de Wright como uno de los receptores de los fondos enviados por Damián Merlo, ex empresario de telecomunicaciones y ex asesor de Política Exterior ligado al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele.



Según Saab, Merlo trabaja para la trasnacional ExxonMobil, que tiene intereses en la explotación de petróleo en el territorio en disputa entre Venezuela y Guyana.

La fuente original de este documento es:

Sumarium