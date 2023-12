EEUU: Tiroteo en Sinagoga El Templo de Israel en Nueva York en el primer día de celebración de Hanukkah

ALBANY, Nueva York 8 de diciembre de 2023– Se realizaron disparos afuera de un templo en Albany el jueves por la tarde, informaron agencias internacionales de noticias.



Un residente de 28 años está detenido después de supuestamente disparar una bala en el estacionamiento del Templo de Israel alrededor de las 2 p.m.



El lugareño estaba caminando, "actuando de manera muy sospechosa", antes de disparar, según las autoridades.



El incidente ocurrió mientras muchos judíos en todo el país están en alerta máxima dos meses después de que Hamás lanzara los primeros ataques contra Israel. Además, los disparos se realizaron apenas unas horas antes de que comenzara la primera noche de Hanukkah al atardecer del jueves.



No hubo reporte de heridos. El hombre de 28 años que presuntamente disparó fue detenido por la policía.



Las autoridades dicen que no hay amenazas al público en este momento, pero habrá mayor seguridad en todo el estado durante la próxima semana.



"Estoy ordenando inmediatamente a la Policía Estatal de Nueva York y a la Guardia Nacional de Nueva York que estén en alerta máxima y aumenten las patrullas existentes en los sitios de riesgo que habíamos planeado para la festividad de Hanukkah, incluidas sinagogas, yeshivas y centros comunitarios, y que trabajen estrechamente con las autoridades locales", afirmó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. "Esto se suma a los importantes esfuerzos que hemos realizado para proteger a las comunidades religiosas tras los ataques del 7 de octubre. No se equivoquen: la seguridad de los judíos neoyorquinos no es negociable".



Las autoridades dicen que esto no está siendo considerado un incidente terrorista.



La persona detenida presuntamente hizo "declaraciones amenazadoras" en el momento del tiroteo. Hochul se negó a dar más detalles, pero un funcionario encargado de hacer cumplir la ley dice que los testigos informaron haber escuchado al hombre gritar "Palestina libre".