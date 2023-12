EEUU: Juez dictaminó que Kate Cox quien demandó al estado deTexas solicitando aborto puede interrumpir legalmente su embarazo

7 de diciembre de 2023. Un juez de Texas dictaminó el jueves que una mujer embarazada que demandó al estado solicitando un aborto ordenado por un tribunal puede interrumpir legalmente su embarazo, informo una nota de Prensa de edition.cnn.com.



La decisión marca un avance significativo en el debate en curso sobre la excepción médica del estado a su controvertida prohibición de los abortos después de seis semanas, una de las más estrictas del país.



Kate Cox, que tiene 20 semanas de embarazo, presentó una demanda esta semana pidiendo a un tribunal de distrito estatal en Austin que bloquee temporalmente la prohibición del aborto en el estado, porque no ha podido realizarse el procedimiento debido a preocupaciones de violar la ley. Al bebé de Cox se le diagnosticó trisomía 18 y no se espera que viva más de unos pocos días fuera del útero, según la demanda.



Después del fallo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, advirtió al médico de Cox que aún podría enfrentar sanciones civiles y penales en algún momento si realizaba el procedimiento ordenado por el tribunal.



Se cree que la demanda de Cox es uno de los primeros intentos en el país por parte de un individuo que busca un aborto ordenado por un tribunal desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade el año pasado, según el New York Times.



Cox, de 31 años, ha estado en tres salas de emergencia diferentes en el último mes debido a calambres severos y fugas de líquido no identificables, según su demanda. Ha tenido dos cesáreas previas (cesáreas) y, según la demanda, “continuar con el embarazo la pone en alto riesgo de sufrir complicaciones graves que amenazan su vida y su fertilidad futura, incluida la ruptura uterina y la histerectomía”.



En una audiencia de emergencia el jueves, un juez otorgó una orden de restricción temporal contra el estado que permitiría a Cox abortar de inmediato.



“La idea de que la señora Cox desee desesperadamente ser madre y que esta ley pueda hacer que pierda esa capacidad es impactante y sería un verdadero error judicial”, dijo la jueza Maya Guerra Gamble. "Así que firmaré el pedido y será procesado y enviado hoy".



Cox y su esposo estuvieron presentes en la audiencia, que tuvo lugar a través de Zoom, y se emocionaron ante la decisión del juez y se les pudo ver secándose las lágrimas.



Molly Duane, abogada de Cox, dijo que están trabajando para encontrar “la manera más rápida de obtener atención de aborto”, pero no revelará cuándo por la seguridad de su cliente, su familia y su médico.