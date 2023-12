(VIDEO) Presidente Maduro crítica las mentiras de Wikipedia sobre referendo por el Esequibo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló "las mentiras que está imponiendo la página web de consultas Wikipedia", en cuanto a los resultados del referéndum consultivo sobre el Esequibo, realizado este domingo.

"La decisión que tomó el pueblo venezolano es un mandato popular, obligante, más que vinculante", enfatizó el jefe de Estado al salir al paso a las publicaciones de Wikipedia, enciclopedia digital que recopila y almacena información, y que, sin embargo, en esta oportunidad es señalada de manipular y desvirtuar el alcance del referendo sobre la soberanía venezolana en el territorio Esequibo.

En el programa Con Maduro +, de este lunes, tildó de "increíble e incorregible" las mencionadas publicaciones, aunque – dijo – no es primera vez que el portal incurre en la falta.

"Es increíble cómo manipulan en las redes sociales, en internet, mintiendo". Recalcó que "los enemigos históricos de Venezuela" han dicho dos grandes mentiras sobre el referéndum: la primera, que votaron 2 millones de personas; y la segunda, que las elecciones no son vinculantes, precisó.

En forma irónica preguntó a los opositores y a Wikipedia: "Si no son vinculantes, ¿por qué te pones tan nerviosita? Si no son vinculantes, ¿por qué ustedes, la ExxonMobil, los enemigos de Venezuela, internos y externos, y Guyana, fueron a la Corte Internacional de Justicia a pedir que se suspendieran?, si no era vinculante y no era importante".

En este sentido, destacó la importancia del proceso de consulta . "¡Claro que fueron importantes!, muy importantes y muy vinculantes y más que vinculantes el referéndum de ayer y la decisión que tomó el pueblo venezolano es un mandato popular obligante. Más que vinculante".

Citó a la Constitución de la República que en el artículo 70 establece. "Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, el referéndum, cuya decisión será de carácter vinculante entre otros".

En esa línea, ante la manipulación de Wikipedia, el Dignatario pidió a los internautas salir al paso a denunciar y a que esta "corrija más temprano que tarde".