(VIDEO) Maduro: "Este referéndum es vinculante y como jefe de Estado acato el mandato"

05-12-23.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este lunes una campaña internacional para tratar de manchar la victoria heroica del pueblo venezolano en el referéndum consultivo, al tiempo que resaltó que "este referendo es vinculante y acato el mandato del pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios y ese es el rumbo que tomaré en adelante", dijo."Es vinculante y es mandante, los referendos consultivos son vinculantes (...) Acato la decisión del pueblo que ayer -domingo- se expresó en las urnas", enfatizó una vez más al leer los artículos de la Constitución.El Jefe de Estado calificó como un hecho inédito que el referendo fue aprobado por unanimidad. Destacó que Venezuela tiene el récord mundial de lecciones, "treinta elecciones democráticas en 24 años".Indicó que estos resultados permiten “entregar un legado completo de paz a los niños del futuro. Esta es una campaña de victoria donde no hay distinción de partido ni colores”.Por esta razón, convocó a la gran unión cívico militar de todos los venezolanos. "Sigamos avanzando por la vía de la construcción de consensos y así lograremos recuperar el Esequibo. ¡No les fallaremos!", subrayó.Desde la sede del Poder Electoral en Caracas, el jefe de Estado recibió de mano del Consejo Nacional Electoral (CNE) la notificación de los resultados electorales del referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo.Asimismo, instó a los actores políticos que quieren desconocer la victoria de este 3 de diciembre que se ha fijado una nueva etapa. "Mi llamado es a la derecha que apoya los derechos de Guyana, ¡Nosotros vamos es para adelante! Y hemos fijado una nueva etapa, la cual tenemos un plan"."Puedo decir que, con los resultados, será el inicio de una sexta etapa definitiva, ¡Ahora sí vamos a reivindicarnos!", expresó. "Que no quede duda, esto es vinculante (Referéndum) y el mandato popular ha fijado el inicio de una nueva etapa de nuestra Guayana Esequiba, un plan y he llamado a seguir construyendo la gran unión nacional (…)", reiteró.Cabe mencionar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó de una participación de 10.431.907 personas, lo que contrasta con el panorama de la jornada, cuando hubo centros de votación con escasa afluencia, según constató EFE en Caracas y en Maracaibo (estado Zulia), y reportes de opositores y ciudadanos, que dan cuenta de un bajo flujo de electores en otras regiones.