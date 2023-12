Presidente Maduro ratifica carácter vinculante del referéndum consultivo sobre El Esequibo

Maduro desde el CNE

4 de diciembre de 2023.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes una campaña internacional para tratar de manchar la victoria heroica del pueblo venezolano en el referéndum consultivo sobre la defensa del Esequibo.



En una participación en la cual se dieron a conocer los resultados oficiales del referendo sobre la defensa del Esequibo, el mandatario Maduro consideró sospechoso que en varios escritos de la prensa internacional se mencionara que el referéndum consultivo no fuera vinculante.



Al denunciar esta campaña internacional para tratar de manchar la victoria heroica del pueblo venezolano en el referéndum consultivo, el presidente indicó: "Este referéndum es vinculante y acato la decisión del pueblo"



Atribuyó a poderes fácticos, como ExxonMobil, que opera en Guyana en una zona que reclama Venezuela como suya, y a otros interés para desprestigiar a la consulta.



“A quienes tratan de desconocer el voto popular, de manchar el referéndum; a la derecho pro ExxonMobil y que apoya los intereses de Guyana y no los intereses de Venezuela: este referéndum es vinculante y acato el mandato del pueblo”, recalcó.



En este sentido, rechazó la matriz de opinión –difundida a través de medios comunicación internacionales- que pretende “desmeritar la hazaña histórica que hizo el pueblo este 3 de diciembre”.



“Si la voz del pueblo y el voto del pueblo no es vinculante, ¿qué es?”, inquirió el jefe de Estado, quien denunció que el poder de “escribir, imponer una palabra para tratar de manchar la hazaña histórica del pueblo” es la ExxonMobil y el gobierno de Estados Unidos que persisten en su afán de silenciar la voluntad del pueblo.



Al respecto, ejemplificó que, de ser cierta la tesis del carácter no vinculante del referéndum consultivo, en el año 2007, cuando se realizó la consulta popular sobre la reforma constitucional, el Comandante Hugo Chávez “hubiese sacado un decreto e impuesto una nueva Constitución”, considerando que la propuesta no resultó exitosa.



En Venezuela ha renacido una nueva conciencia, forjada en los valores patriotas que derivan de la posición común de defensa de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo, indicó.



El presidente Maduro reiteró su acusación de que la prensa internacional quiere generar una matriz de opinión “no vinculante” sobre el referendo sobre el Esequibo: "para tratar de manchar y desmeritar la hazaña del pueblo.



"Estamos en otra época histórica y el voto de ustedes hombre y mujeres de a pie da un empuje vital, poderoso, hacia el futuro. Ahora sí vamos a recuperar los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, ahora sí vamos a reivindicarnos con la fuerza de todos en unión nacional", recalcó el mandatario.



Asimismo, el presidente Maduro cuestionó que los mismos que cuestionan la octava estrella, cuestionaron que Venezuela llevará el Bolivariana en su nombre. “Si nosotros no reivindicamos lo nuestro ¿Quién lo va a hacer?”.



Desde la sede del Poder Electoral en Caracas el Jefe de Estado recibió de mano del Consejo Nacional Electoral (CNE) la notificación de los resultados electorales del referendo consultivo en defensa del territorio Esequibo.



“Esta victoria es para los niños y niñas porque ahora el mapa brilla completo con la Guayana Esequiba”, anunció el jefe de Estado al participar en el acto de notificación al Poder Ejecutivo de la Voluntad del pueblo venezolano en el Referendo Consultivo en defensa de la Guayana Esequiba.



En ese sentido, el mandatario expresó que Venezuela toda dio un debate y una campaña única pedagógica por ello aprovechó la oportunidad para reconocer la labor de las maestras y maestros de la patria, “la gran victoria fue celebrada por los niños, niñas, jóvenes y por las maestras del país”.



A su juicio, indicó que estos resultados en la que el triunfo de la opción del Sí se produjo este domingo tras una participación que superó los 10 millones 554 mil 320 electores y una votación superior al 98%, permite “entregar un legado completo de paz a los niños del futuro. Esta es una campaña de victoria donde no hay distinción de partido ni colores”.



Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo: “La voz del pueblo que masivamente nos dio un mandato y que será cumplida, fue conmovedor ver el talente patriótico en el Referendo Consultivo en defensa de la Guayana Esequiba”.



En el mismo acto, sobre la notificación al presidente de Maduro, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), el representante del Poder Legislativo destacó que lo ocurrido el 3 diciembre quedó inscrito como una página gloriosa de la historia de Venezuela, así como reafirma la posición del país ante la soberanía del territorio.



“Para que esa posición histórica pudiera contar con una base sólida se necesitaba el concurso de la voz del pueblo”.



Rodríguez aseveró que está al frente un plan de trabajo que le corresponde al jefe de Estado como representante de las políticas públicas de la nación Bolivariana conjuntamente con los expertos, los poderes públicos del Estado, “sustentados en la voz del pueblo que es la voz de Dios que de manera masiva y abrumadora nos dio un mandato”.