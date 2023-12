Para Andrés Izarra y Rafael Ramírez el referendo "fue un estruendoso fracaso"

04-12-23.-Los exministros disidentes del chavismo, Rafael Ramírez y Andrés Izarra, fustigaron el Referendo Consultivo sobre el Esequibo a través de redes sociales. Afirmaron que el proceso fue un "estruendoso fracaso".El exministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, opinó sobre el proceso del referendo consultivo por el Esequibo de este domingo #3Dic, proceso que desestimó asegurando que la afluencia de votantes fue mínima.Izarra destacó que el gobierno de Maduro sobreestimó la participación de los venezolanos en el referendo y adelantó que las encuestas daban un techo de participación del 20 %. “La maquinaria del Psuv no existe. Hasta con eso acabaron”, fustigó Izarra."Maduro parece estar terminando de enterrar su posibilidad de ser candidato el año que viene”, apuntó en la red social X.En la opinión del exfuncionario chavista la baja participación que se observa en los centros de votación es producto del “hastío del pueblo hacia la mafia gobernante”. “Las señales que ha dado el pueblo son contundentes (...) la tumba del madurismo nace en el Esequibo”, afirmó.Por su parte, el exministro de Petróleo y Energía, Rafael Ramírez, enfatizó que el referendo se convirtió en “otro estruendoso fracaso del madurismo".“No hay gente en los centros de votación. Fedecámaras tuvo que salir a llamar a votar. Están desesperados. Este gobierno no tiene pueblo ni goza de la confianza del país. Ahora vendrá el show y las mentiras pero la realidad se mide en las calles, en las mesas vacías”, escribió otro de los integrantes del llamado chavismo disidente a través de su cuenta en X (antes Twitter).Ramírez concordó con Izarra al asegurar que Nicolás Maduro no tendría suficiente apoyo para unas elecciones presidenciales en el 2024."Ni Maduro, ni ninguno del madurismo son capaces de ganar unas elecciones. ¡La gente está cansada! Nadie les cree. La maniobra politiquera del referéndum es un estruendoso fracaso de Maduro y de los hermanos Rodríguez, promotores de la jugada que ahora expone su profunda debilidad: no tienen pueblo”, indicó.Vale destacar que en redes sociales usuarios han viralizado fotografías de escuelas y centros de votación en todo el país con escasos votantes acercándose, por lo que se estima que la cifra esperada de "Sí" en el referendo será inferior a la anunciada por el Gobierno nacional.*Con información de Versión Final y RSS