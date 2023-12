CNE: 98% de los votos logró la opción del Sí el referendo consultivo

Caracas, 4 de diciembre de 2023..- Con más del 98% de los votos, la opción del Sí se impuso este domingo en el referendo consultivo para la defensa del territorio Esequibo, informó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.

En rueda de prensa, Amoroso destacó la gran participación, la cual supera los 10.554.320 electores, y que se espera que en las próximas horas aumente, tras la prórroga de la jornada electoral que se había anunciado, debido a que aún se encontraban electores en las colas.



En este sentido, Amoroso detalló los resultados de cada una de las cinco preguntas que se presentaron en este proceso electoral, el cual los venezolanos aprobarían o rechazaran.



Con respecto a la pregunta "¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?", el pueblo venezolano respaldó la interrogativa con el 97,83%, mientras que la opción del No solo logró el 2,17.



Por su parte, un 98,11% de votos respaldó la pregunta "¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?".



En esta pregunta, la opción del No solo conquistó el 1,8%.



La pregunta "¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia Territorial para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?" logró una cotundente victoria del Sí con el 95,4%, mientras que el "No" conquistó el 4,1% de los votos.



Con respecto a la pregunta"¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme al derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar, pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del Derecho Internacional?", el presidente del CNE informó que la opción del Sí logró un 95,94%; mientras que la opción del No logró el 4,06.



La última pregunta, en la que se establece "¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia, dicho estado en el mapa del territorio venezolano?", el pueblo venezolano respaldó la iniciativa con el 95,93%; mientras que el 4,07% de los venezolanos votaron que "No".