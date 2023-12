(VIDEO) EEUU: En dos minutos cambian el cilindro a la puerta de la oficina del ex-congresista George Santos (R-N.Y.)

Credito: Howard Mortman via video

2 de diciembre de 2023.La ex presidenta Nancy Pelosi apuntó al derrocado representante George Santos (R-N.Y.) después de que este salió de la Cámara de Representantes el viernes antes de que finalizara su votación de expulsión, calificándolo de "cobarde" por hacerlo, informo Sarah Polis para The Hill.com.

Pelosi dijo que si bien la histórica votación de 311-114-2 para expulsar a Santos fue "desgarradora", era "necesaria".

"Este no es un voto casual para nosotros. Es algo que se toma muy en serio y él debería haberlo tomado en serio", dijo Pelosi a los periodistas después de la votación, y agregó que "debería haber sido hombre al respecto".

"Este es un asunto muy serio para defender la dignidad y respetar la Cámara de Representantes", continuó. "No lo ha hecho y no lo hizo hoy... al no presentarse ni siquiera y ser un cobarde".