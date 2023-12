EEUU: Tribunal de apelaciones dictamina que Donald Trump no tiene inmunidad presidencial

Credito: CNN via video

Frente a demandas posteriores al 6 de enero

2 de diciembre de 2023.El ex-presidente Donald Trump puede ser demandado en demandas civiles relacionadas con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos en una decisión trascendental y tan esperada del tribunal federal de apelaciones en Washington, DC, informo CNN en una nota de prensa.

La decisión tendrá implicaciones significativas para varios casos contra Trump en el tribunal federal de Washington, DC relacionados con las elecciones de 2020. La decisión surge de demandas presentadas por agentes de la Policía del Capitolio y demócratas en el Congreso.

La opinión, escrita por el juez principal Sri Srinivasan, afirma que no todo lo que un presidente hace o dice mientras está en el cargo está protegido de responsabilidad.

El presidente "no dedica cada minuto de cada día a ejercer responsabilidades oficiales", decía el dictamen. "Y cuando actúa fuera de las funciones de su cargo, no sigue gozando de inmunidad. … Cuando actúa a título privado y no oficial, está sujeto a demandas civiles como cualquier ciudadano privado".

La decisión de permitir que procedieran las demandas del 6 de enero contra Trump fue unánime entre los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC. El juez Greg Katsas estuvo de acuerdo con la decisión y la jueza Judith Rogers estuvo de acuerdo en parte. Trump aún podrá buscar apelaciones adicionales sobre el tema, si así lo desea.

Pero en este momento, la decisión permite que avancen tres demandas contra Trump presentadas por agentes de la Policía del Capitolio y miembros del Congreso que buscan recuperarse de la angustia emocional y las lesiones físicas del ataque, y es posible que se puedan resolver al menos media docena de otras demandas contra Trump. salir también del letargo. Las quejas se basan en gran medida en una ley federal que prohíbe a las personas conspirar para impedir que alguien ocupe un cargo federal.

La decisión del tribunal de apelaciones también puede influir en la forma en que los jueces analizan los argumentos de inmunidad que Trump está presentando en su caso penal federal en torno a las elecciones de 2020, aunque el fallo del viernes solo se aplica a casos civiles.

Dos de las demandas fueron presentadas por miembros demócratas de la Cámara, mientras que una tercera fue presentada por agentes de la Policía del Capitolio.