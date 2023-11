El Papa Francisco está desalojando al cardenal estadounidense Raymond Burke, un crítico abierto

De su apartamento en el Vaticano y revocando su salario.



30 de noviembre de 2023. El Cardenal Burke es parte de un grupo de conservadores estadounidenses que desde hace mucho tiempo se oponen a los planes del Papa para reformar la Iglesia Católica, informó la BBC de Londres.



Una fuente del Vaticano dijo a la BBC que el Papa Francisco aún no ha llevado a cabo su intención de desalojar al hombre de 75 años.



Y la decisión no pretende ser un castigo personal, añadió la fuente.



Más bien, proviene de la creencia de que una persona no debería disfrutar de privilegios cardinales mientras critica al jefe de la iglesia.



Aún así, la medida "no tiene precedentes en la era de Francisco", dijo a la BBC Christopher White, un observador del Vaticano que escribe para el National Catholic Reporter.



"Por lo general, los cardenales retirados continúan residiendo en Roma después de dejar sus cargos, y a menudo permanecen activos en las liturgias papales y deberes ceremoniales", dijo. "Desalojar a alguien de su apartamento en el Vaticano sienta un nuevo precedente."



White advirtió que la decisión podría "provocar una reacción significativa" y profundizar las divisiones entre el Vaticano y la Iglesia estadounidense, donde ya hay "fragmentación".