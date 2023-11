(VIDEOS) Juan Barreto convoca a participar en el Referendo Consultivo sobre el Esequibo

Jueves, 30 de noviembre de 2023.- El martes 28 tuvimos la oportunidad de conversar brevemente con Juan Barreto, ex alcalde de Caracas, activista social, dirigente político, profesor universitario y analista político‚ sobre el Referendo Consultivo del Esequibo, convocado por la Asamblea Nacional, que se realizará el próximo domingo 3 de diciembre en todo el territorio nacional.



Luego de algunas consideraciones Barreto convocó a todos los ciudadanos a participar en la consulta:



Nosotros vamos a participar y vamos a participar con mucho ánimo, con mucho espíritu, con mucha convicción, no se trata de la lucha política diaria, no se trata de la diatriba contra el mal gobierno de Maduro, no se trata de un problema coyuntural, se trata de un problema que es de carácter existencial, un problema donde se juega la vida misma de la República y la existencia de nuestra soberanía y del control soberano del Estado sobre nuestro territorio.



De manera que, yo hago un llamado de manera a que la gente sepa separar lo momentáneo, lo transitorio, lo coyuntural, de lo permanente, de lo histórico, de lo que le da sentido a la existencia misma de lo que nosotros llamamos el gentilicio y el ser nacional, que es la existencia misma de la venezolanidad.



En este momento Venezuela tiene que aparecer firme, poderosa, unida, ante el reclamo histórico y legítimo de nuestro país, de Venezuela toda sobre el territorio Esequibo.







