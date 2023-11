(VIDEO) (2da parte) ¿Qué opinan los caraqueños del Referendo Consultivo sobre el Esequibo?

Domingo, 26 de noviembre de 2023.- Presentamos a aporreadores y aporredoras la segunda y última parte de la consulta que realizamos en la esquina de Gradillas de la plaza Bolívar de Caracas, sobre la opinión que tiene los caraqueños sobre el Referendo Consultivo sobre el Esequibo.Rubén Blanco y yo voy a votar porque siempre he visto en la historia que ha sido una reclamación de un terreno que realmente le pertenece a Venezuela y como venezolano es mi obligación hacerlo.Yenny Pacheco, yo digo que el Esequibo bueno, nos pertenece porque somos venezolanos pero, realmente no están peleando por el Esequibo, no están peleando porque nos corresponde, están peleando por los minerales y la riqueza que ahí se encuentran...no va a votar.A continuación, César Henríquez quien suele colaborar en nuestra entrevistas de aporrea, sondeo la opinión de cuatro ciudadanos que cordializaban en los alrededores, obteniendo cuatro opiniones diversas, que sugerimos a aporreadores y aporreadoras, ver en el video que acompaña a esta nota.Finalmente la señora Idelisa Caraballo emitió su opinión, si voy a votar, por el Esequibo voy a votar porque es nuestro, es de nosotros y tenemos que recuperarlo, ve, por eso es que voy a votar, me siento orgullosa y voy a votar, cinco veces si voy a votar.