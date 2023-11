TSJ cataloga de "amenaza inminente" intentos de Guyana para frenar referéndum del Esequibo

Credito: Web

27-11-23.-La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia advirtió sobre la existencia de una "amenaza inminente" por parte de Guyana y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), quienes intentarían derogar el referéndum por el Esequibo.



Tal consideración quedó expuesta en la sentencia 1.470 de la Sala Constitucional. Los magistrados determinaron que la celebración del referendo consultivo constituye el ejercicio "de un derecho fundamental".



Aseguraron que "no corresponde a ningún organismo internacional o Estado Nacional, formular pronunciamiento alguno en torno a su conformidad…todo ello bajo el principio de autodeterminación y no intervención”.



"Sería un despropósito y la negación de la existencia misma de la República, aceptar o permitir que agentes foráneos puedan anular o socavar uno de los elementos característicos de la institucionalidad del país, como lo es el carácter participativo de la democracia”, por ello declaran que carecerá de validez cualquier decisión que tome la CIJ al respecto.



La sentencia de la Sala Constitucional expresa que no reconoce el Laudo de París de 1899, instrumento mediante el cual Guyana pretende tomar el territorio Esequibo.



En contraste, los magistrados declararon que la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, publicada en Gaceta Oficial № 28.008 (15 de abril de 1966) “es el único instrumento válido del derecho internacional para alcanzar la resolución pacífica de esta disputa territorial entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela”.



Asimismo, los magistrados advirtieron que toda la sociedad tiene la obligación de defender la integridad territorial y la soberanía, “en particular, los demás espacios geográficos de la República que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810”.



La sentencia de la Sala Constitucional expresa que no reconoce los laudos viciados de nulidad “como es el caso del Laudo de París de 1899”, instrumento mediante el cual pretendieron arrebatarle el Esequibo a Venezuela. publicó Últimas Noticias.