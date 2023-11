(VIDEO) ¿Qué opinan los caraqueños del Referendo Consultivo sobre el Esequibo?

Viernes, 24 de noviembre de 2023.- ¿Qué opinan los caraqueños del Rerferendo Consultivo sobre El Esequibo?Esta fue la idea original que nos planteamos para tener una aproximación sobre la opinión de los habitantes de la capital, los caraqueños, en sentido general, sobre este álgido tema.Nos planteamos realizar un sondeo simple partiendo de la convocatoria realizada por la Asamblea Nacional, preguntando a quienes consultamos lo siguiente: la Asamblea Nacional convocó el pasado veintiuno de septiembre a un Referendo Consultivo sobre el Territorio Esequibo y estamos indagando con los ciudadanos si están enterados y si va a votar o no y ¿por qué?Más bien el título de este sencillo sondeo debería decir: ¿Qué opinaron los transeúntes que fueron consultados, el viernes 17, en los alrededores de la esquina de Gradillas de la plaza Bolívar de Caracas en relación Referendo Consultivo sobre El Esequibo?Estas son algunas de las opiniones que obtuvimos, diversas por demás, algunas personas están de acuerdo y van a votar, otras no y hay quien expresó sus dudas y otros se negaron a opinar, alta variedad, para lo pequeño de la muestra.Invitamos a aporreadores y aporreadoras a ver integralmente los videos que presentamos a continuación y aprovechando la ocasión les preguntamos:¿Va usted a votar en el Referendo Consultivo sobre El Esequibo que se va a realizar en todo el territorio nacional el próximo domingo tres de diciembre?¿Va a votar o no y por qué?A continuación les presentamos algunas de las respuestas que obtuvimos:Luis Rodón: si, si, si vamos a votar y el deber de ser como venezolanos es que votamos los cinco si…porque ese es deber de nosotros los venezolanos, luchar hasta el final por El Esequibo.Eso no me interesa, señaló nuestro segundo participante, entonces ahorita que se vienen las elecciones del 2024 quieren usar como excusa El Esequibo, más que todo para, de una manera, para, en un estado de excepción porque va a invadir Venezuela El Esequibo, si se vota el tres de diciembre…eso haría que Venezuela movilizara tropas a la frontera, invadiera Guyana, si fuese el caso, entonces va a haber un estado de excepción, se suspenderían las garantías y no habría elecciones.Denis Peña: este es un territorio netamente venezolano, autóctono venezolano, despojado arbitrariamente por el imperio británico…ese referendo se tiene que dar y ganamos, ahí no se puede meter ni la corte de La Haya, ni puede meterse nadie porque saben muy bien, saben muy bien que ese territorio es netamente venezolano…yo voy a votar…cuenten con este voto y con el de millones de venezolanos que independientemente de la posición política que tengamos somos venezolanos y este territorio hay que defenderlo.Pedro: si va a votar y señaló voy a votar porque El Esequibo es mío, más nada…tres de diciembre, puntual.Francis Romero: si vamos a votar pero creo que hay cosas más prioritarias aquí, en el país, que debemos enfocarnos…de aquí a Pekín El Esequibo es nuestro.Verónica Liendo: yo pienso que eso debieron haberlo hecho mucho hace tiempo atrás...me da igual, esa es otra gente, esa es otra cultura, tienen otra ideología, no sé, no voy a votar, no le veo el sentido.Por supuesto hay que salir a votar, a recuperar nuestro territorio dijo Fanny Contreras.Primero, no conozco el tema y no voy a votar, expresó un joven, no estoy tan informado de eso, realmente, sé que es El Esequibo, tengo alguna idea, pero hasta ahí.Antonio Delgado: voy a votar, claro, primero, que soy venezolano, entonces, como venezolano, por derecho, amor a la patria y nacionalista hay que primero que ir este domingo al simulacro…y el tres de diciembre, todo el mundo, todos los venezolanos a votar. Eso no es algo partidista, ni nada de ello por el estilo, sino es algo de defensa de la patria, un territorio que nos pertenece, que es nuestro.Tania Castro de Fernández: bueno, a participar masivamente, nosotros somos venezolanos y tenemos que querer a nuestra patria y son los territorios exactamente, que están identificados con la nueva república a partir de 1810, todos esos territorios le pertenecen, por historia, por lucha, por la sangre que derramaron nuestros libertadores, eso nos pertenece. Que tenemos que ejercer nuestros derechos y los vamos a ejercer, por eso participo el próximo tres de diciembre en el referendo.Rigoberto Fernández Taboada: es un día trascendente, uno más como protagonista que somos los venezolanos por un derecho que nos asiste, un derecho de reafirmación, porque de hecho bajo el punto de vista documental e histórico, ese territorio es nuestro.Una de las oportunidades que tenemos es la presencia del tres de diciembre de reafirmación nacional.