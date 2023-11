Cómo funciona ETIAS, el nuevo permiso necesario para viajar a Europa

20 de noviembre de 2023.-El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS por sus siglas en inglés) es un permiso para poder viajar a Europa, cuyo objetivo es agilizar la entrada de países exentos de visado a los Estados miembros del espacio Schengen, y reforzar la seguridad fronteriza. Esta nueva medida incluye a los turistas de latinoamérica y, aunque originalmente se iba a implementar a partir de 2024, la fecha se recorrió para 2025. Hasta el momento no se ha notificado el día exacto en el que el permiso ETIAS se volverá un requisito para poder entrar a países como Alemania, Dinamarca, España y Portugal, entre otros, informó Sara González Para el Pais.com



A diferencia de las visas para estudiar o trabajar en el extranjero, este permiso se puede tramitar en cuestión de días, y el formulario se podrá llenar en línea proporcionando algunos datos personales y detalles del próximo viaje. Una vez que el permiso entre en vigor, se seguirá permitiendo una estancia máxima de 90 días en Europa y su vigencia tendrá una duración de 3 años consecutivos a partir de la fecha de emisión o hasta que expire el pasaporte que se registró.



Requisitos



Para hacer el trámite, es necesario contar con un pasaporte válido que tenga vigencia de al menos 3 meses a partir de la fecha de viaje, y proporcionar un correo electrónico para enviar el permiso una vez que sea autorizado. Al momento de realizar la solicitud, el pago se deberá completar con tarjeta de crédito o débito, por lo que es necesario contar con disponibilidad de 7 euros (aproximadamente 140 pesos mexicanos) por cada permiso que se vaya a tramitar. El permiso ETIAS es obligatorio para todos los ciudadanos de países exentos de visado fuera de la Unión Europea.



¿Cómo tramitarlo?



Aunque aún no se ha habilitado el portal, el permiso ETIAS se podrá tramitar en línea y el proceso puede tardar entre 10 y 20 minutos. Los turistas deberán llenar un formulario en el que se incluye: nombre completo del solicitante, dirección actual, datos del pasaporte y detalles del viaje, como el destino y la fecha de llegada. También se debe completar un apartado de salud y seguridad, con preguntas sobre antecedentes criminales o de inmigración. Una vez completada la solicitud y el pago, las autoridades evaluarán los datos y se enviará el permiso por correo electrónico.



Se estima que la autorización para viajar a Europa se reciba en un tiempo máximo de 72 horas, por lo que se debe hacer la solicitud con anticipación para evitar cualquier imprevisto.



Países que en los que el Permiso ETIAS será obligatorio



Los países en los que el permiso será obligatorio para ingresar son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, San Marino, Suecia, Suiza, Vaticano, Bulgaria, Chipre y Rumania. Los países en los que no será necesario el trámite son Irlanda y Reino Unido.