Fiscalía retoma desde cero investigaciones del caso Canserbero

15 de noviembre de 2023.- El fiscal General de la República, Tarek William Saab, se reunió el martes con los familiares del rapero Tyrone González, mejor conocido como “Canserbero”, en el marco de la reapertura del caso sobre su fallecimiento.A través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), el fiscal General indicó que, además, se reunió con los abogados y testigos del caso en la sede del Ministerio Público en Caracas.Durante el encuentro —detalló William Saab— se presentaron los avances del caso, así como se inició una nueva jornada de entrevistas, con el fin de contar con una versión más clara y amplia de los hechos registrados ese día.En las entrevistas los familiares destacaron la labor de la Defensoría del Pueblo, no obstante, las diligencias que correspondían a la Fiscalía de ese entonces, no se llevaron a cabo.“Los familiares recordaron que siendo nosotros Defensor del Pueblo, los atendimos en nuestro despacho (Marzo 2015) e intentamos realizar todas las #diligencias para esclarecer este caso, sin embargo: muchas de las diligencias que propusimos no fueron realizadas por los fiscales de la época”, escribió en la red social.Ante esta situación, el fiscal aclaró que “hemos retomado desde cero las investigaciones de rigor para llegar a la verdad”.Cabe recordar que el fin de semana, el fiscal General de la República anunció que se reiniciarían las investigaciones sobre la muerte del rapero, hecho registrado en 2015.La decisión se tomó tras una solicitud presentada por el Ministerio Público al Juzgado de Control de Aragua.Para poder llevar a cabo las investigaciones, el fiscal instruyó que se lleven a cabo de manera inmediata las diligencias correspondientes.Entre las diligencias de investigación se encuentra la inspección técnica del sitio del suceso, así como el levantamiento planimétrico, el cual tiene como fin primordial ilustrar a las partes y al tribunal del cómo ocurrieron los hechos dentro de ese lugar.De igual forma, se ordenó citar a todos los testigos presenciales y referenciales que se encuentran dentro del caso, así como se instruyó realizarse una evaluación del protocolo de autopsia para verificar la viabilidad de una exhumación.“Canserbero” es conocido como uno de los raperos con mayor proyección internacional.