(VIDEO) Oscar Figuera: vamos a solicitar al Partido Comunista de Cuba que fije posición sobre intervención del PCV

14 de agosto de 2023.- El Secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera, expresó que no se quedarán de brazos cruzados ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia."Estamos investigando qué acciones internacionales podemos desarrollar porque no nos vamos a quedar con un peñonazo en un ojo sin devolverlo", precisó Figuera.En el programa Vladimir a la Carta, Figuera afirmó que ningún partido comunista en el mundo está desinformado de lo que ocurre con el PCV."Los partidos comunistas que están en el poder intentan abstenerse públicamente sobre estos temas porque tienen intereses de Estado. Nosotros no podemos acusar al Partido Comunista de Cuba de ser responsables de esta agresión, sin embargo, acordamos dirigirnos a ellos para solicitarle su opinión formalmente frente a este acontecimiento que violenta los derechos políticos de un partido comunista que ha sido históricamente consecuente con la revolución cubana sin pedir nada a cambio y poniendo vidas", precisó.Aseguró que el PCV está trabajando en, "desarrollar la más amplia unidad de acción para enfrentar la política neoliberal del gobierno". Por lo que Figuera informó que convocaron a la Conferencia Nacional del Partido."Nos importa un bledo si el gobierno, el TSJ, el CNE reconoce o no la Conferencia Nacional del Partido que hemos convocado", dijo."Esta gente cree que nos va a desmontar, esta gente está loca. El PCV no depende para existir de posiciones burocráticas en el gobierno de Nicolás Maduro y en el Estado capitalista actual", detalló."Sí participaremos en las elecciones"Finalmente, aseguró que sí participarán en las elecciones presidenciales, "con la manera que nos vaya permitiendo la propia realidad política del país".Destacó que si no logran incluir a un candidato como opción, no van a apoyar ni a María Corina Machado, ni a Nicolás Maduro."Todo eso que ellos han señalado, manipulado, de que nosotros estamos con María Corina Machado, eso es mentira. Son unos mentirosos y cínicos.Nosotros no vamos a cuadrarnos ni con María Corina ni con Nicolás Maduro", sentenció.Figuera aseveró que “no nos vamos a quedar con ese peñonazo en el ojo. Lo vamos a devolver. Estos gobiernos pasan, el Partido Comunista siempre queda”.