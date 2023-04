(VIDEOS) Samuel Moncada señaló que "Venezuela, tras la decisión de la CIJ, tiene nuevas maneras de defender sus derechos históricos"

El Representante Permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que en el caso de Guyana vs. Venezuela, el país está mejor posicionado para dirimir la controversia territorial sobre el territorio de la Guayana Esequiba, tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ratifica su apego al Acuerdo de Ginebra.



Moncada descarta los rumores acerca de que la decisión de la corte no beneficia al país. Señala que al contrario, Venezuela está mejor posicionada en el caso.



Indicó que es así, porque la corte va a analizar la conducta del Reino Unido sobre este tema.



Por tanto, agregó que la decisión de la corte se podría traducir de la siguiente manera: "tiene razón Venezuela, y Reino Unido es parte del caso aunque esté ausente".



Confesó sentirse pesimista antes del pronunciamiento de la corte, explicó que "la corte hizo el compromiso de aceptar las razones de Venezuela y continuar con el juicio".



El embajador reiteró que la corte determinó no parar el juicio, pero sí incorporar los razonamientos del Estado venezolano.



Mencionó que Venezuela, tras la decisión de la CIJ, tiene nuevas maneras de defender sus derechos históricos, porque la narrativa de la decisión de la corte indica por cual camino transitar para hacerlo.



Con respecto a la defensa de Venezuela, dijo que "ha sido ordenada, pensada y brillante desde el punto de vista intelectual".

Moncada mencionó que en el pasado Venezuela perdió el territorio "porque estaba en guerra civil, era un momento de debilidad. Hoy creen que estamos en la misma situación. Es la unidad nacional la que nos va a salvar".Por ende, hizo un llamado a que "no permitamos que nos dividan en este tema". Hay potencias petroleras y personas que quieren jugar al equipo contrario".

También, afirmó que está en marcha un gran plan de acción de las petroleras transnacionales que saben que hay petróleo en el territorio, y que consideran que el petróleo las va a ayudar a sustituir a Venezuela.Asimismo, recordó que antes Venezuela y Guyana manejaban el tema de manera bilateral, con respeto, pero en 2015 la Exxon Mobil entró en territorio de la Guayana Esequiba a explorar y encontró petróleo, y seguidamente pagó para que Guyana participara en este caso.Para el diplomático, si la transnacional no hubiera pagado 26 millones de dólares al Gobierno de Guyana y si no hubiera entregado todas las concesiones petroleras que están ahí "no hubieramos llegado a la corte".

Moncada denunció que hasta 2015, las partes estaban trabajando en lograr una solución pacífica con respeto, pero en ese año la empresa Exxon "entró en Guyana a explorar y quiere cobrar la cuenta de las nacionalizaciones en Venezuela, conspirando con EEUU para tumbar el gobierno. Encontró petróleo a pesar de ser una zona en controversia y empieza a financiar la causa guyanesa y ahora Guyana no quiere negociar».

Pero además, EEUU que por 120 años se mantuvo neutral en el tema, con Donald Trump dijo repentinamente ‘estoy con Guyana’.

Moncada informó que Venezuela tiene un año de plazo para presentar el caso.

Con información de Últimas Noticias / Globovisión / Venezuela News.