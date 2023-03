25 de marzo de 2023.-

Con motivo del Día Internacional del Agua, fue emitida una declaración como conclusión del Foro VENEZUELA, AGUA, CRISIS Y ALTERNATIVAS realizado el miércoles 22 de marzo de 2023 como fruto de un esfuerzo colectivo impulsado desde la Comisión Promotora Metropolitana de Comunidades. El muy concurrido evento se llevó a efecto en los espacios de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y contó con la participación de conocidos especialistas en aguas, ambientalistas, investigadores universitarios y voceros de diversas comunidades de la Región Capital.

A continuación, la declaración aprobada por unanimidad:

¡El acceso al agua es un derecho humano fundamental!

Hoy, 22 de marzo de 2023, nos reunimos un conjunto de habitantes de distintas comunidades de la zona metropolitana de Caracas, así como voceros y voceras de diferentes organizaciones sociales, articulados y articuladas a través de la Comisión Promotora Metropolitana de Comunidades, con la finalidad de conmemorar el Día

Internacional del Agua y aprovechar esta fecha para reclamar, una vez más, nuestro derecho humano fundamental como es el acceso al agua, recurso natural de vital importancia.

Hoy en dia, el agua representa un elemento estratégico en todo el planeta: vemos cómo la falta de agua en Europa, por ejemplo, fruto del desequilibrio ecológico y de un desarrollo económico irresponsable por parte de las élites de ese continente, tiene consecuencias fatales para la economía europea y, por lo tanto, para los pueblos que viven en ese continente; vemos cómo la privatización de las fuentes naturales de agua en nuestra América produce el empobrecimiento de las poblaciones, contaminación, ecocidio, enfermedades y desplazamientos; vemos cómo, de manera general, la globalización de un modelo económico depredador repercute de manera terriblemente negativa en el acceso de la población mundial al agua.

En Venezuela, vivimos esta realidad de manera dramática y cotidiana: el desmantelamiento de las empresas responsables de administrar este recurso tan básico, producto de la total incapacidad y la corrupción en la gerencia de las autoridades gubernamentales, así como la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales en una lista interminable de proyectos ecocidas como el Arco Minero del Orinoco, han venido produciendo una situación caótica en el acceso al agua a nivel nacional. Hoy en dia, la gran mayoría de nuestro pueblo sufre en carne propia las consecuencias de las pésimas políticas públicas en materia de suministro del agua, haciendo de la vida cotidiana de miles de familias un verdadero calvario.

Por ello, llamamos primeramente a nuestro pueblo a no resignarse ante esta inaceptable situación como si fuera una fatalidad o una norma. Se ha vuelto común, efectivamente, que la gente termine acostumbrándose a las infames condiciones de vida con la expresión: « Que se va hacer… ». Y en segundo lugar, le hacemos un llamado a nuestra gente y a nuestras comunidades, a que nos organicemos para defender este derecho humano fundamental como es el derecho al agua. Si no nos organizamos, nosotros que somos los que sufrimos las consecuencias de la destrucción del servicio de suministro de agua, así como la de todos los servicios en general y de tantos otros flagelos como la pulverización del salario y la represión, no lograremos revertir la situación de pobreza generalizada a la que nos tienen sometidos y sometidas las élites políticas y económicas de nuestro país. Recordemos siempre:

¡Derecho que no se defiende, derecho que se pierde!

¡Todas las luchas una sola lucha!