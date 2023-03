(VIDEOS) Marcha de trabajadores recorrió calles de Caracas hasta la sede del Ministerio de Educación

22 de marzo de 2023.- La movilización partió de plaza Caracas y terminó a las puertas del Ministerio de Educación, en la esquina de Salas. Con los escándalos de corrupción «queda al descubierto que sí había plata, que sí había dinero; lo que no había era voluntad política de cumplir con los trabajadores activos y con los jubilados y pensionados», subrayó Luis Cano. «No puede ser que una hora de trabajo cueste 0,03 centavos de dólar. ¿Quién vive con esa miseria?», enfatizó Ygor Lira, dirigente del sector telecomunicacionesLas trabajadoras y los trabajadores públicos que marcharon este miércoles 22 de marzo desde plaza Caracas hasta el Ministerio de Educación, en el centro de Caracas, no creen que el gobierno no tenga dinero para aumentar los salarios. Así lo declararon a los medios de comunicación y así lo aseguraron a viva voz durante la protesta unitaria que protagonizaron.Sus voces retumbaron durante todo el trayecto; se escucharon especialmente debajo de Puente Llaguno, uno de los sitios emblemáticos para el chavismo.Luis Cano, dirigente de los jubilados y pensionados, subrayó que el gobierno debe garantizar un salario digno. «Queda al descubierto que sí había plata, que sí había dinero; lo que no había era voluntad política de cumplir con los trabajadores activos y con los jubilados y pensionados». Cano reiteró que el aumento salarial debe ser como lo manda la Constitución: «Más claro no canta un gallo». Es decir, debería ser de mil dólares.«No puede ser que una hora de trabajo cueste 0,03 centavos de dólar. ¿Quién vive con esa miseria?», enfatizó Ygor Lira, dirigente del sector telecomunicaciones. «Es un exterminio de toda la población trabajadora, los jubilados y pensionados». Lira criticó que se diga que no puede haber ajuste salarial mientras «los reales se están perdiendo en la corrupción. Es increíble lo que nos sucede a los venezolanos».Deyanira Rodríguez, directiva de Sinatra-UCV, reiteró que siguen y seguirán protestando en la calle «por el rescate del salario» y se preguntó cómo explica el gobierno la pérdida de varios miles de millones de dólares en Pdvsa «y durante todo este tiempo nos dijeron que no hay dinero para pagarles a los trabajadores». Rodríguez exigió que el ejecutivo explique «qué nos van a decir para no pagarnos un salario digno, pensiones dignas para vivir».Los maestros denunciaron las condiciones en que se encuentran. El profesor René Zapata lamentó que ni siquiera se pueden comprar un par de zapatos.La protesta unitaria reunió a trabajadores y dirigentes gremiales de distintos sectores y con distintas posiciones.