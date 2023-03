Diputados de Colombia y Venezuela debatirán programa común legislativo

Diputados de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela y una delegación del Congreso de Colombia debatirán, a finales de este mes en Caracas, el "programa común 2023" entre ambas instituciones, informó este jueves el Legislativo venezolano.



En un comunicado de prensa, la AN aseguró que la delegación colombiana que viajará a Venezuela estará encabezada por la senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, si bien no especificó la fecha exacta de la visita.



El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Timoteo Zambrano, citado en el escrito, apuntó que durante el encuentro se abordarán "los cinco ejes fronterizos" propuestos por las comunidades que hacen vida en la frontera colombo-venezolana, relativos al área comercial, cultural y de transporte, entre otros.



Los diputados venezolanos aspiran a que el Parlamento colombiano ratifique el acuerdo de protección y garantía de las inversiones.



El pasado 3 de febrero, los Gobiernos de Venezuela y Colombia firmaron en Caracas un acuerdo para la "promoción y protección recíproca de inversiones", con el que buscan fomentar operaciones bilaterales.



Este acuerdo, firmado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, busca establecer, mantener y consolidar "un marco jurídico que facilite y promueva las inversiones directas transfronterizas".



Además, se pretende "atraer inversiones para impulsar la industria complementaria de bienes y servicios, promoviendo el desarrollo sostenible, la diversificación productiva a la formación de cadenas de valores y la creación de empleo calificado".