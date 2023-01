Atención Misión Nevado los rescatistas y proteccionistas no se dan abasto para tanto animal abandonado

Varios proteccionistas y rescatistas de Venezuela claman y hacen un llamado a Misión Nevado sobre la crítica situación de los animales en situación de calle, este problema es cada vez peor y es que la Institución hace tiempo que no hace suficientes operativos gratuitos para la esterilización de mascotas, los que más se dedican a estos operativos son la Red de Apoyo Canino, otras organizaciones de defensa y ayuda y algunos veterinarios que hacen sus propias jornadas en clínicas privadas, sin embargo estas faenas para esterilizar no bajan de 20 a 25 dólares para felinos y de 30 y 35 para caninos. Lo que restringe y prohíbe a muchos dueños de esterilizar a sus mascotas porque apenas tienen para alimentarse ellos como a sus animalitos.

En Caracas como en otras ciudades de Venezuela, el sufrimiento de los animales de la calle es muy grande y por eso mucha gente se ha llenado de animales para tratar de evitar estos males, pero resulta que muchos se ven limitados porque no tienen los debidos recursos para brindar la atención necesaria a perros y gatos, desde la esterilización, así como vacunas, atención de enfermedades y demás problemas que atraviesa la población animal.

En muchos lugares se ven perros abandonados a su suerte, la mayoría "cacris" y alguno que otro poodle deambulando, los cuales son víctimas de arrollamiento, maltrato y abuso. Lo mismo sucede con gatos y gatas preñadas que son dejados a su suerte en cualquier esquina. También se observa a muchos perros con sarna, tumores y herias con gusanos, los cuales con sus ojos parecieran rogar por un poco de ayuda.

Más que operativos aleatorios de desparasitación, vacunación antirrábica, aplicación de tratamientos y limpieza de oídos, (que también son necesarios) podrían hacer con mayor frecuencia los operativos de esterilización y atención de los animales en estado de abandono. La Misión Nevado, según algunos rescatistas, debería asumir su rol y no dejarle todo ese peso a personas particulares que ya no se dan abasto. El Estado deber proveer con más recursos a la Misión para alcanzar la gran meta de no ver más animales abandonados y no sólo con hacer operativos aislados que no van al problema de fondo. Debería empezar por hacer censos de perros y gatos en cada parroquia del país. Lo mismo que deberían organizar recorridos y supervisión por cada Municipio, o parroquia como en el caso de Caracas y La Guaira, pues son un solo municipio. Otra necesidad básica es la creación y dotación de refugios y albergues para animales, donde se les pueda proteger de los peligros que corren a la intemperie y hacer campañas de asopción. Por otra parte se hace necesario organizar grandes jornadas de esterilización, atención de animales enfermos tanto para animales de la calle como para personas guardianas que no tienen recursos para cubrir los gastos y de operativos de vacunación y de rutinas veterinarias. Otro clamor es la imperativa necesidad de ambulancias para atender animales accidentados y enfermos de la calle, es un sos importantísimo pues son muchas las víctimas de accidentes que mueren por falta de una red que pueda socorrer a dichos animales accidentados.

Hay una sobrepoblación de perros y gatos en la calle, del mismo modo que hay otra sobrepoblación de animales en casas y apartamentos. Hay tantos casos que no se pueden enumerar. Las y los proteccionistas se las ven bien verdes para conseguir alimentos, recursos para esterilización y medicinas para las mascotas, al igual que las personas que conviven con más de diez animales en apartamentos o los casos de quienes mantienen grandes manadas como @jenireerodriguezrescata del estado Lara, @rescateanimalvz, @enriqueriosrescateanimal , así que es una obligación de Misión Nevado hacer jornadas de esterilización de animales de la calle por todo el país, al igual para personas de bajos recursos. Muchas veces vemos que hacen jornadas en urbanizaciones y no en barrios, ni en pueblos o caseríos, cuando estos operativos deben hacerse a nivel nacional y sin degregación, tanto en urbanizaciones como en barrios. Sabemos que la Institución se encuentra agobiada y con muchos problemas, pero se necesita una revisión de sus políticas y programas y de la obligación del Estado de proveer los recursos para atender este problema que crece cada vez más y mantiene en estado de desesperación y zozobra a los rescatistas, proteccionistas, resguardistas, amigos de los seres sintientes y personas que apoyan la causa animalista.

Perros y gatos son abandonados a su suerte– Especiales VPItv

Video,cortesía de Tomás Rodríguez Acosta:

