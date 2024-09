Terror en California: un hombre masacró a 81 animales en una sola noche

El hombre fue detenido y se le encontró todo un arsenal de armas Credito: Agencias

Alrededor de un periodo de tres horas, residentes del condado de Monterey, en California, EEUU‚ pasaron por momentos de terror debido a que un hombre comenzó a disparar al azar varias armas, razón por la cual la policía fue alertada y llegó hasta el lugar.



En un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey, dio a conocer el arresto de Vicente Joseph Arroyo quien está acusado de matar a 81 animales utilizando diversas armas de fuego.



Detallaron que el pasado martes 3 de septiembre, alrededor de las 3:25 A. M., recibieron una llamada de emergencia debido a que los vecinos estaban escuchando múltiples disparos, por lo que acudieron hasta la zona y se percataron de que, efectivamente, las detonaciones continuaban.



Al no saber exactamente a qué se estaban enfrentando, los agentes decidieron colocar un cerco de refugio en el lugar en un radio de 8 kilómetros para buscar al tirador, para lo cual solicitaron apoyo del equipo SWAT.



Tras horas de investigación, finalmente localizaron a Arroyo en un vehículo blindado y le dieron órdenes para detenerlo. El hombre no se resistió y todo sucedió sin mayores incidentes. Cuando los agentes revisaron la zona, se dieron cuenta de que Arroyo había matado a aproximadamente 81 animales, entre ellos caballos miniatura, cabras, conejos, conejillos de indias, pollos, patos y otros tipos de aves.



El sospechoso vivía en un tráiler pequeño ubicado a un lado de la propiedad donde se mantenían a los animales asesinados. Uno de los caballos miniatura le pertenecía a una persona, mientras que el resto de los seres sintientes era propiedad de alguien más, según detalló Andres Rosas, vocero de la oficina del sheriff, al medio local San Francisco Chronicle.



A pesar de que también encontraron algunos animales vivos, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, (SPCA, por sus siglas en inglés), tuvo que sacrificarlos debido a la gravedad de sus heridas.



Arroyo fue trasladado y encarcelado en un centro del Condado de Monterey acusado de disparo intencional de un arma de fuego con negligencia grave, crueldad hacia los animales, posesión ilegal de armas de asalto, vandalismo y amenazas criminales. Inicialmente se le fijó una fianza de US$50.000 pero los detectives pidieron que esta aumentara por lo que actualmente es de US$1'000.000.



Luego de que los detectives pudieran obtener una orden de allanamiento en la residencia de Vicente Arroyo, descubrieron que tenía en su poder siete armas de fuego, además de municiones adicionales.



Pero no solo eso, cuando registraron la zona localizaron cinco rifles largos, una escopeta y una pistola. Entre las armas de fuego incautadas a Arroyo había también un rifle de asalto sin número de serie y una pistola, lo que se conoce comúnmente como "armas fantasma".