(VIDEO) Bienvenidos al Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán

Lunes, 23 de enero de 2023.- Desde la obra inconclusa, paralizada y abandonada del Cardiológico para Adultos y Oncológico de Montalbán, mejor conocido como El Elefante Rojo de Montalbán, envían sus saludos a los responsables del negligente manejo de este caso de abandono, de una obra absolutamente necesaria para combatir dos de las causas fundamentales de fallecimientos en el país.



A saber: las cardiopatías en adultos con todas sus enfermedades relacionadas, por una parte y por la otra el cáncer, en todas sus manifestaciones.



El Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán (El Elefante Rojo de Montalbán) fue concebido durante la administración del comandante Hugo Rafael Chávez Frías como una obra en pro de la salud del pueblo venezolano y en esa etapa se diseñó el proyecto y se comenzó su ejecución.



La obra arrancó con muy buen pie y repentinamente fue detenida, paralizada, suspendida y lleva varios años abandonada, sin ninguna explicación de parte de las autoridades responsables de su ejecución, no se sabe exactamente qué fue lo que pasó y ante la falta de respuestas del Estado, todo el caso permanece en un profundo misterio.



Está ubicada en la avenida Teherán de la urbanización Montalbán, compartiendo la manzana donde está la iglesia de Montalbán, justo frente a la sede de la Conferencia Episcopal, entre Juan Pablo II y el conjunto residencial Juan Vives Suriá, a un par de cuadras de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, todo el que pasa por la zona puede verla.



En dos diferentes ocasiones el presidente Maduro, ha anunciado públicamente, la reactivación de este proyecto, sin que hasta el momento, esto haya sucedido.



Informaciones de vecinos del sector reportan que se recibieron visitas a la paralizada obra de comisiones del gobierno, sin que se produjese resultado alguno.



En la llamada IV República cuando una obra era abandonada se le llamaba Elefante Blanco y ahora a estas obras se les llama Elefante Rojo.



Seguimos con esta breve descripción de la vida del Cardiológico para Adultos y Oncológico de Montalbán, El Elefante Rojo de Montalbán.



Hemos realizado, durante años, desde el 2014, varios reportes denunciando el abandono de esta obra.



Expertos en materia de construcción nos han informado que la obra tiene un gran avance desde el punto de vista estructural.



Otro evento, de esta desafortunada historia de negligencia sostenida en el tiempo, es el millonario robo de cabillas que quedaban en la obra, en la cual participaron organizadamente más de veinte gandolas y que fue reportado oportunamente en esta página y cuyo paradero, el de las cabillas robadas, se desconoce.



No se ha informado formalmente a la opinión pública nacional sobre el resultado de esa investigación.



En la actualidad la obra está más abandonada que nunca, milicianos que se encargaban de su custodia no volvieron a aparecer y las puertas del sitio permanecen abiertas, desmantelaron las instalaciones que servían de oficinas de la obra y han derrumbado parte del muro.



La obra está íngrima y sola, totalmente abandonada.



Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán, esperando y esperando, El Elefante Rojo de Montalbán.





Noticias relacionadas: Noticias sobre el Cardiológico de Adultos y Oncológico de Montalbán