Trabajadores marcharán este Lunes 23 de enero desde la UCV hasta el centro de Caracas

22 de enero de 2022.-

Trabajadores del sector público anunciaron que marcharán este lunes 23 de enero desde la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) hasta el centro de Caracas.

En una declaración conjunta de varios gremios los dirigentes ratificaron que protestarán el 23 de enero, cuando se conmemoran 65 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y aseguraron que se mantendrán en las calles para exigir un salario acorde con el costo de la vida.

“El objetivo de la protesta es el mismo reclamo: aumento de sueldos y salarios para todos los sectores. El aumento tiene que ser indexado”, recordó José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV).

Afonso destacó que ha habido protestas nacionales y reiteró que para el 23 de enero están convocados “los 23 estados”. Han invitado a trabajadores y a sus familias con esta reflexión: “La democracia no existe si ella no deriva en justicia social y bienestar para la gente”.

El punto de llegada que se proponen es la Asamblea Nacional “pero no es un punto de honor. Vamos a salir de aquí, vamos a demostrarle al gobierno que la gran mayoría somos los trabajadores, los de a pie, los que necesitamos nuestro salario. Ese es el objetivo: demostrarle al gobierno la necesidad que tenemos y que nos dé respuesta”, enfatizó Deyanira Rodríguez, directiva del Sindicato de Trabajadores de la UCV.

- ¿Qué van a hacer si no los dejan salir?

- Nosotros saldremos. Saldremos. La mayoría vence.

- ¿Van a entregar documentos?

-Todas las instancias tienen cualquier cantidad de documentos. Y nunca nos han dado una respuesta. La respuesta es rescatar nuestro salario, porque no podemos hablar de un aumento con un salario que no existe. No podemos hablar de protección social que no tenemos.

Remarcó que la invitación es para trabajadores de la administración pública y del sector privado “para que rescatemos lo que teníamos antes: ocho horas de trabajo, un salario digno para nuestra familia, una protección social. Rescatemos todo eso”.

La dirigente recordó que las protestas no comenzaron el 9 de enero. “Tenemos cuatro años en la calle luchando por un salario digno para vivir, luchando para tener una seguridad social». Rodríguez denunció que las conquistas históricas -ocho horas de trabajo- se perdieron en Venezuela y sostuvo que las personas trabajan 12 y 14 horas al día «y de domingo a domingo”.

Aclaró que no es una insurrección contra el gobierno: «Solo somos trabajadores con una gran necesidad».

La movilización del 23 de enero “es emblemática” pero es una protesta más dentro de una jornada nacional de protestas, puntualizó José Marcano, presidente del Sindicato Nacional de Agricultura y Tierras.