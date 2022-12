(VIDEO) Hotel paralizado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía

Hotel paralizado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía ¿Es que no les da pena, no les da verguenza? Credito: aporrea tvi

Martes, 27 de diciembre de 2022.- El sábado 24 de diciembre en la noche tuvimos qur bajar al Aereopuerto Internacional Simón Bolivar, en Maiquetía, al cual teníamos cierto tiempo sin venir y al que conseguimos en excelentes condiciones de mantenimiento, limpio y muy bien decorado.Llamó un poco nuestra atención que el movimiento que observamos fue muy bajo, con poquísima gente circulando en el área de llegada de pasajeros.Otro detalle que observamos al dirigirnos del estacionamiento al terminal es el de un recien terminado edificio, como nuevo, donde va a funcionar el Hotel del aereopuerto principal del país está cerrado al público, paralizado e inoperativo.La pregunta que surge de inmediato es: ¿qué es lo que esta pasando con este proyecto, por qué no está funcionando El Hotel, cuánto dinero se ha invertido en su proyecto y construcción, quíenes son los responsables de este negligente abandono?¿Es que se trata de un nuevo elefante rojo?¿Para cuándo veremos este Hotel funcionando?¿Quién le pone el cascabel al gato?Basta de pasarse la papa caliente, echándose la culpa unos a los otros, reúnanse, coordinen las acciones y resuelvan.¿Es que no les da pena, no les da verguenza?Menos promesas, menos palabras y más acción efectiva.