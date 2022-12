(VIDEO) Hueco en crecimiento en pleno bulevar de Sabana Grande

Viernes,23 de diciembre de 2022.- Justo donde la calle Unión, la que viene de la Ave Libertador, en dirección norte-sur y pasa por la iglesia de El Recreo, se une con el bulevar de Sabana Grande, está este hueco desatendido que muchos de los transeuntes apuestan que va a crecer, otros piensan lo contrario.Si usted es de los que circulan por esta via, justo en la acera que da a la puerta principal del Macdonals, nos gustaría saber su opinión.El hueco de la Macdonals, por darle algún nombre, tiene meses esperando que lo reparen.Si usted usa esa vía de noche o de día, vaya con cuidado, mire para el piso al caminar como hacen los viejitos, que saben lo que hacen, no sea que se doble un tobillo, se machuque un pié o como se decía antiguamente en Caracas, la Sultana de El Avila, se parta una pata.Camine con cuidado donde quiera que se encuentre, recuerde que la masa no está pa bollo.Hagan sus apuestas.(metafóricamente hablando)