Designado Manuel Vicente Vadell nuevo embajador de Venezuela en Brasil

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves la designación del Licenciado Manuel Vicente Vadell como el nuevo embajador de Venezuela ante la República Federativa de Brasil.



El anuncio lo realizó el Jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Twitter donde informó que Vadell iniciará sus funciones diplomáticas a partir del próximo primero de enero de 2023.



«Linda noche, arropada por el frío navideño en nuestra ciudad capital, me reuní con el Lcdo. Manuel Vicente Vadell, quien me trajo muy buenas noticias. He decidido designarlo como nuevo Embajador de Venezuela en la República Federativa de Brasil, a partir del #1Ene del año 2023″, escribió el Mandatario en la red social.





La designación de Vadell se produce en el marco del restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Brasil, tras la próxima asunción de Luiz Inacio Lula Da Silva al poder, el próximo 1 de enero, refiere AVN.En 2019, Brasil a cargo del actual presidente Jair Bolsonaro, se sumó a la arremetida contra Venezuela, promovida desde Estados Unidos (EEUU)Manuel Vicente Vadell Aquino, anteriormente fue Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela en Sao Paulo, Brasil.