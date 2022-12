Diputado Tony Boza sobre subida del dólar: Hay especulación cambiaria (+Video)

11 de diciembre de 2022.-

Zuyl Toro

El economista y diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Tony Boza explicó que la subida del dólar corresponde a una especulación cambiaria.

Así lo aseguró Boza en una entrevista exclusiva para Venezuela News en referencia al incremento que el dólar ha tenido en los últimos días.

«Voy a decir algo que, tal vez a algunos no les va a gustar, pero lo advertimos. Es decir, el mercado cambiario en Venezuela no es un mercado normal. Es un mercado que está afectado por una particularidad: Solo hay un oferente, que es el Banco Central. Y cuando el Banco Central inyecta dólares al sistema cambiario, es decir, a las mesas de cambio que operan en la banca comercial pública y privada ¿Qué están haciendo? Están tratando que el dólar no crezca de precio».

En ese sentido, Boza explicó que en ese punto existe una vulnerabilidad. Argumentó que existe el que compra divisas a la tasa oficial y luego se voltea y la ofrece a precio paralelo.

«Sudeban debería publicar esa lista… Le compra los dólares al Banco Central a través de la banca comercial y luego se voltea al mercado paralelo y lo pone a otro precio. Hay especulación cambiaria».

Sobre este fenómeno de especulación cambiaria, Tony Boza explicó que no es responsabilidad directa del Banco Central poner el precio del dólar. Pero sí es su responsabilidad la dinámica que genera el Banco Central al entregar las divisas.

«Han entregado casi cinco mil millones de dólares en los últimos meses a la banca comercial. Mira, en el año 2010-2011 le entregaron al sector privado 64.400 millones de dólares a 5.6 bolívares por dólar. ¿Y tú sabes a cuánto ponían la mercancía? A 16 bolívares por dólar».

El incremento del dólar: Nada que ver con la liquidez en la calle

Ante cuestionamientos imprecisos sobre la liquidez del dólar en la calle, Tony Boza explicó que no tiene nada que ver con pagos de aguinaldos ni argumentos disparatados.

«Pascualina Curcio lo ha demostrado con variables macroeconómicas, con fórmulas matemáticas. Eso no es así. Y les voy a poner un ejercicio: Entre enero y julio de este año se vendieron 3.900 millones de dólares, si lo ponemos a un valor de 6 bolívares por dólar en promedio, eso son más de 15 mil millones de bolívares. Es decir, hubo inyección de bolívares a la economía. ¿Quién los inyectó si la liquidez en enero era de 4 mil millones se necesitaron 15 mil millones. ¿De dónde salieron esos bolívares? Del crédito bancario, la banca comercial creó dinero a través del crédito bancario, compraron dólares con crédito, cada mes se inyectó más de 2 mil millones de bolívares en dinero bancario que no produjo inflación. ¿Por qué el dinero para pagar a los docentes produjo inflación cuando es una cantidad, incluso, similar o quizás, menor? No funciona la fórmula de la liquidez para explicar la inflación».