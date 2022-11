Arlenys Espinal nos dejó esta tarde. Nos quedamos con sus enseñanzas

29 de noviembre de 2022.- Arlenys Espinal querídisima amiga y compañera de los movimientos sociales nos dejó esta tarde 29 de noviembre. Desde Aporrea.org la despedimos con mucho dolor pues es un vacío grande el que deja quien en vida fuese una maestra que promovió la participación sociopolítica. También nos deja quien fue una verdadera promotora y militante de la Educación Liberadora.

En tiempos de pandemia construyó y creó el espacio radial "Educación para los Nuevos Tiempos" transmitido todos los martes por la Radio Al Son del 23. También fue creadora de la Escuela Popular del mismo nombre llevando sus saberes e impregnándose de ellos a niños y niñas de la parroquia en la que vivió durante décadas.

Hace décadas fue fundadora de la Escuela para la Participación en Salud Social ESPARSAS. Investigadora de Saberes Ancestrales. Participante de Movimientos Sociales para la Transformación.

Reproducimos un extracto de uno de sus artículos publicados en Aporrea con motivo a los 100 años de Aquiles Nazoa.

"Un poco después estábamos organizando el Movimiento de los Poderes Creadores del Pueblo, que se inició en Barquisimeto y al que siguieron un encuentro estudiantil en Mérida y un encuentro obrero en Guayana, pero mas allá y mas acá de los encuentros, de toda la dimensión sociopolítica-ideológica que significaron, están los aprendizajes culturales-espirituales que construimos en ese entonces y que nos hacen hasta hoy como luchadores sociales, los cuales están contenidos en El Credo, que es por lo demás un resumen único del conocimiento creador de la humanidad y que termina diciendo: CREO EN LA AMISTAD COMO EL INVENTO MAS BELLO DEL HOMBRE, CREO EN LOS PODERES CREADORES DEL PUEBLO, CREO EN LA POESÍA, Y EN FIN, CREO EN MI MISMO PUESTO QUE SE QUE HAY ALGUIEN QUE ME AMA.

Y es que no siempre un ser humano, encarna lo que dice, no siempre hay quien deje a la juventud la herencia de pensar con libertad, con dignidad y con ternura, no siempre la coherencia es poesía y eso por su puesto cambia la vida. Te celebro Aquiles!!!"

Su despedida será en la sede de la Radio Al Son del 23 en la Parroquia 23 de Enero, sector La Cañada

Se nos va una gran persona. Una maestra de la vida. Adiós Arlenys Espinal. Te recordaremos siempre. Te vamos a extrañar!!