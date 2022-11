Venezuela solicita nulidad de la demanda de Guyana sobre el Esequibo

Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, solicitó este lunes la nulidad de la demanda de Guyana sobre el Esequibo.



Durante un contacto telefónico con el canal del estado, Moncada precisó que Guyana introdujo una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Venezuela, para que termine o no el Laudo Arbitral de 1899, fecha en la que el país fue despojado del territorio de la Guayana Esequiba.



“Mañana Guyana termina las audiencias. Estamos en un momento histórico y por eso estamos aquí presentando la posición de Venezuela. Es importante ubicarnos en la importancia de este caso en estos momentos”.



Asimismo, enfatizó que dicho tratado no se debería discutir con Guyana, porque ella no existía en ese momento, “la que existía era Gran Bretaña y ese país no está presente hoy, si no tratamos con el agente del crimen que nos despojó, entonces este juicio no tiene sentido, hoy les pedimos declaren la demanda inadmisible”.



Por otra parte, hizo un llamado al pueblo venezolano a estar atentos al debate sobre la soberanía territorial, “tenemos que estudiar el tema y saber lo que viene, es un tema muy importante. Esto nunca había ido a un tribunal, tengamos conciencia de lo que nos robaron y poder defender a Venezuela en todo el mundo”.

