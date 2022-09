(VIDEO) Roberto Montemarani comenta sobre el Clap, la CANTV y el Metro de Caracas

Miercoles, 31 de agosto de 2022.- Si damos una breve mirada al pasado, no necesariamente muy remoto, observaremos como evoluciona el uso del lenguaje.Por ejemplo, cuando algo que debíamos publicar se nos pasaba decíamos que se nos había quedado en el tintero y ahora diríamos que se enredó en el teclado, en el de la computadora, por supuessto.Y esto fue lo que nos pasó con los últimos comentarios de Roberto Montemarani, recogidos en la plaza Altamira de Caracas el pasado 23 de junio:En primer lugar se refirió a la entrega de los productos del CLAP y se pregunta y le pregunta directamente al presidente Maduro, ¿tú podrías explicarle a la gente por qué la mayonesa es colombiana?... y le pregunta al general Tellería ¿dónde está la proteina en los CLAP?, dejen de mentir con los CLAP.Pasó al tema de la CANTV, no le debo absolutamente nada, estoy al día y tengo ocho años que no tengo tono en mi teléfono,¿ me escuchaste Nicolás Maduro Moros?, tengo ocho años que no tengo tono en mi teléfono y no yo solo, son miles y miles y miles de usuarios que están en las mismas condiciones mías.Señor, le repito, mi teléfono, ocho años que no tiene tono junto con el de miles y cientos de miles de usuarios que están en la misma situación en CANTV.El Metro de Caracas fue el siguiente y tercer tema comentado: jamás, un presidente de este país permitió que el Metro de Caracas llegara a la bajeza que llegó el actual Metro de Caracas, tú tienes mucho que ver, Nicolás, porque tú permitiste que tu querido Hipólito Abreu, que ya le tiraste otro cargo de los buenos, ¿verdad?, no sé que habrá hecho en Transporte ...Es que, perdón, Nicolás, ¿tú no te das cuenta del desastre del transporte en este país,?Junto con Hipólito Abreu, César Vega, militar, Ruy Gamboa, militar, tu permitiste todo esto.Destruyeron a la gran solución para Caracas.