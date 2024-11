Josep Borrell: No está en la mesa de la UE reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

El alto representante saliente de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó en días recientes que por ahora “no está en la mesa” del Consejo de Asuntos Exteriores del organismo reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

En entrevista con el programa Hora 25 de la Cadena SER, Borrell afirmó que “La última vez que hablamos de esto en el Consejo de Asuntos Exteriores, que es donde yo desarrollo mi trabajo y mi función, no había un gran entusiasmo en el reconocimiento como el que acaba de hacer ahora EE.UU.”

Asimismo, el funcionario explicó que la experiencia de 2019, con Juan Guaidó “había dejado una sensación de poca eficacia”.

“Hoy por hoy eso no está, no es está en la mesa del Consejo de Asuntos Exteriores. En todo caso, cada país es dueño de esta decisión. No es una decisión comunitaria. Cada país lo hará y naturalmente será muy importante la posición que tomen los países que están más directamente vinculados con Venezuela”. Puntualizó el alto funcionario.