(VIDEO) Entérese los productos más exportados a España desde Venezuela

En medio de la tensión diplomática que existe actualmente entre Venezuela y España, queda en el aire la posibilidad de una ruptura de relaciones entre ambos países, las cuales no serian solo diplomáticas, sino también comerciales.

Datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), que muestra las relaciones comerciales correspondientes al año 2022, indican Venezuela exportó a España productos por un valor de 518 millones de dólares.

En la lista de exportaciones principales desde Venezuela a España figuran tres productos. El primero y más importante es el petróleo, pero el segundo en la lista es fundamental en la gastronomía española, sobre todo en navidades: se trata de los crustáceos. El tercer producto es la chatarra.

Según OEC, España importó petróleo crudo por valor de 436 millones de dólares en 2022 desde Venezuela. En cuanto a los crustáceos (camarones, cangrejos, langostas, langostinos), Venezuela exportó al país ibérico alrededor de 34,6 millones de dólares, mientras que España compró chatarra (desperdicios de fundición de hierro o acero) a Venezuela por valor de casi 16 millones de euros (17,6 millones de dólares), refiere una nota de The HuffPost.

En relación a los principales destinos de importaciones la OEC indica que Murcia es la provincia española que más recibe productos venezolanos, por un valor de 85.7 millones de dólares, seguido de Vizcaya con 57,5 millones de dólares, A Coruña (17,5 millones de dólares), Tarragona (15,8 millones de dólares) y Madrid (6,7 millones de dólares).

Hasta septiembre de 2024, la OEC no ha ofrecido datos completos de 2023. No obstante, el organismo advierte que las tendencias actuales de comercio entre Venezuela y España se mantendrán, ya que el país europeo no ha cambiado sus principales compras al país suramericano, Indica una nota del Diario As.